Infrastructures prêtes : comment le Bac 2025 se prépare dès maintenant

À l’approche des épreuves du bac 2025, les autorités locales à travers tout le territoire national ont enclenché un vaste dispositif de coordination et de préparation logistique.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé que des réunions de travail ont été organisées dans les différentes wilayas pour assurer une organisation rigoureuse de cet événement d’envergure.

Des comités sur le terrain pour garantir la qualité

Parmi les mesures phares, il a été décidé la mise en place de commissions de suivi sur le terrain qui seront chargées de visiter les centres d’examen afin d’évaluer leur état de préparation.

Ces équipes auront pour mission d’identifier d’éventuelles défaillances et de veiller à leur traitement immédiat.

🟢À LIRE AUSSI : Bac 2025 : les maisons de jeunes ouvertes gratuitement aux candidats à travers tout le pays

L’objectif est d’assurer une mise à niveau optimale des infrastructures, incluant la maintenance des réseaux d’eau et d’électricité, la fourniture d’équipements de climatisation, et la disponibilité du mobilier nécessaire dans les salles d’examen.

Le communiqué évoque aussi la prise en charge des besoins alimentaires des encadreurs et candidats, en particulier dans les centres éloignés ou en internat, avec une attention particulière accordée à la qualité des repas et à l’hygiène des lieux.

En parallèle, des salles de soins équipées et des équipes médicales seront déployées dans chaque centre pour répondre aux urgences de santé, tandis que la protection civile sera présente en permanence pour garantir une intervention rapide en cas de nécessité.

Sécurité et confidentialité au cœur du dispositif

Le ministère a souligné le renforcement du dispositif sécuritaire autour des centres, en collaboration avec les services de sécurité nationale.

Le transport sécurisé des sujets d’examen figure également parmi les priorités absolues, tout comme l’acheminement des candidats dans certaines zones rurales grâce à des moyens de transport spécifiques mis à disposition.

Toutes ces mesures s’inscrivent dans une dynamique visant à garantir l’équité et l’égalité des chances entre les candidats sur l’ensemble du territoire national.

🟢À LIRE AUSSI : École des Cadets de la Nation (ANP) : Tout sur les conditions d’admission 2025-2026

L’État entend ainsi préserver l’intégrité et la crédibilité de cet examen crucial, tout en veillant à ce qu’il se déroule dans des conditions sanitaires, sécuritaires et pédagogiques optimales.

Les préparatifs du bac 2025 confirment l’engagement constant de l’administration à créer un cadre rassurant et rigoureux pour les élèves et les encadrants, dans une conjoncture marquée par une exigence accrue de transparence et d’efficacité.