Infractions routières en Algérie : Ce qui change pour les automobilistes selon la DGSN

La lutte contre les accidents de la route prend un tournant technologique. Le contrôleur de police Dahmani Rachid, représentant de la Direction de la formation au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a annoncé mardi que la numérisation des infractions routières sera prochainement déployée à grande échelle, dans le but de renforcer la sécurité sur les routes.

S’exprimant en marge d’un séminaire consacré à la vigilance routière, le contrôleur Dahmani a souligné que cette nouvelle démarche permettra non seulement de mieux enregistrer les infractions, mais aussi d’assurer un suivi judiciaire plus rigoureux des récidivistes.

La numérisation vise ainsi à apporter plus de transparence et de réactivité dans le traitement des infractions, tout en facilitant la coopération entre les différents services concernés, notamment la justice et la police.

Par ailleurs, le représentant de la DGSN a tenu à rappeler que la direction générale, à l’instar d’autres secteurs, reste fortement mobilisée dans les campagnes de sensibilisation, notamment à travers des actions sur le terrain, des ateliers éducatifs, et une présence accrue sur les réseaux sociaux.

Avec cette stratégie alliant prévention, technologie et contrôle, les autorités espèrent inverser la tendance préoccupante des accidents de la route en Algérie, souvent causés par l’excès de vitesse, le non-respect du code de la route, et l’inattention au volant.

La numérisation des infractions routières s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large, visant à moderniser la gestion de la circulation et à responsabiliser davantage les conducteurs. Un virage numérique qui, espère-t-on, sauvera des vies.

Accidents de la route : les motos et trottinettes impliquées dans 30 % des cas

Le président de la Fondation algérienne « Sinaat Al-Ghad« , Bachir Messaitfa, a confirmé, lors de la même conférence, que les motos, les trottinettes et les vélos sont à l’origine de 30 % des accidents de la route. Ce dernier a précisé qu’il a été proposé de lancer une cellule stratégique de vigilance routière.

Cette cellule, qui serait créée en partenariat avec plusieurs ministères (Intérieur, Travaux publics, Transports, Santé et Affaires religieuses), aurait pour mission de diagnostiquer les causes des accidents, d’autant plus que leur nombre a augmenté de 15 % l’année dernière.

Selon Bachir Messaitfa, les données et les indicateurs relatifs aux accidents de la route n’ont pas évolué et les chiffres ont doublé, que ce soit pour le nombre quotidien de décès, de blessés, ou la répartition des accidents selon les wilayas.

Il a également ajouté que les accidents de la route sont devenus un véritable phénomène social en raison de la négligence des solutions proactives et radicales, notamment celles liées à l’environnement routier (législation, infrastructures, structure du parc automobile, mode de transport, gestion de la circulation).

