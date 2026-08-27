Info trafic : Le point sur les axes routiers après les vagues d’incendies ce jeudi 27 août

Après plusieurs heures de fortes perturbations causées par de violents feux de forêt dans le Nord-Est du pays, la situation sur le réseau routier connaît une nette amélioration.

Les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé, ce jeudi matin, la réouverture progressive et complète de l’ensemble des axes qui avaient été préalablement coupés à la circulation.

Réouverture générale du réseau routier et appel à la vigilance

Dans une mise à jour publiée à 10h30 via la page officielle d’information routière « Tariki », les services concernés ont indiqué que toutes les routes précédemment fermées en raison des feux sont désormais entièrement rouvertes à la circulation.

Plus tôt dans la matinée, d’importantes fermetures avaient été ordonnées par mesure de sécurité, notamment sur la Route nationale 9 (RN 9) entre Tizi N’Bechar et Kherrata (Sétif) ainsi qu’entre Kherrata et Taskriout (Béjaïa), ou encore sur la Route nationale 77 (RN 77) reliant Taxenna à Kaous dans la wilaya de Jijel.

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Bien que le trafic soit rétabli sur l’ensemble de ces tronçons, les forces de l’ordre exhortent vivement les automobilistes à faire preuve de la plus grande prudence et à redoubler de vigilance lors de leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité.

193 incendies dans 13 wilayas : Le point sur la situation et les opérations d’extinction

Ces fermetures surviennent alors que les unités de la Protection civile luttent sans relâche sur le terrain. Le bilan arrêté ce jeudi à 7 heures du matin fait état de 193 feux déclarés à travers 13 wilayas au cours des dernières 24 heures.

Si la mobilisation massive des équipes d’intervention a permis d’éteindre 147 foyers, les soldats du feu poursuivent leurs efforts pour circonscrire 46 incendies toujours actifs.

Les ravages du feu ont touché d’importantes surfaces de couvert végétal, des cultures agricoles, des palmeraies ainsi que des stocks de paille.

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Sur le plan géographique, la situation demeure particulièrement tendue dans le Nord-Est du pays, où les wilayas de Jijel, Béjaïa et Skikda restent les plus impactées avec sept départs de feu enregistrés dans chacune d’elles.

Elles sont suivies par El Tarf et Tizi Ouzou avec cinq foyers chacune, ainsi qu’Annaba et Guelma qui comptent chacune quatre incendies.

De leur côté, la wilaya de Mila a enregistré deux feux, tandis qu’un seul foyer d’incendie a été déploré dans chacune des wilayas de Tébessa, Constantine, Tissemsilt, Souk Ahras et Sétif, où les opérations de maîtrise et de surveillance se poursuivent activement.

Sur le plan humain, la situation s’est nettement aggravée. Le bilan s’est alourdi avec la perte de douze vies humaines, dont un jeune garçon de huit ans, dénombrées principalement à Jijel (5 morts), Béjaïa (4 morts) et Tizi-Ouzou (3 morts).

Déplacé mercredi soir à Souk El Tenine (est de Béjaïa), le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, a fait état de 54 blessés dans cette seule wilaya, dont six se trouvent dans un état grave.

Ces nouvelles victimes portent désormais à 18 le nombre total de personnes ayant perdu la vie dans les incendies enregistrés en Algérie depuis le début de la saison estivale.