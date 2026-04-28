Info ou Intox : visa et garant obligatoires pour voyager en Syrie ? La vérité sur la rumeur

Depuis plusieurs jours, une information circule massivement sur les réseaux sociaux selon laquelle la Syrie aurait récemment imposé l’obligation de visa et la présence d’un garant pour les ressortissants du Maghreb, en particulier pour les Algériens dans certaines versions de la rumeur. Entre incompréhension et appels à la réciprocité, la colère a vite gagné les internautes. Mais qu’en est-il réellement ?

La rumeur a fait l’objet de plusieurs variantes, gagnant en ampleur au fil des versions : « La Syrie a imposé un visa aux Algériens pour entrer sur son territoire…Elle a également exigé la présence d’un garant syrien résidant en Syrie pour faciliter le processus d’entrée et garantir le retour du visiteur algérien dans son pays », écrit un compte sur Facebook. « Obligation d’obtenir une autorisation préalable (OK To Board) depuis l’aéroport de départ », ajoute un autre compte sur le meme réseau social.

Dans l’espace réservé aux commentaires, les internautes algériens ont pris cette rumeur au sérieux : « Il est de notre devoir d’exiger de nos autorités la réciprocité concernant les titres de séjour, tout comme nous demandons un contrôle de leurs revenus », commente un internaute.

La Syrie dément toute condition de visa imposée aux Maghrébins

Face à l’ampleur de la rumeur, le directeur syrien de l’Immigration et des Passeports, Othman Hilal, a confirmé que les informations diffusées par certaines pages et sites sur les réseaux sociaux sur l’imposition d’un garant aux ressortissants maghrébins souhaitant se rendre dans le pays, sont infondées.

« Les décisions relatives aux politiques d’entrée et de séjour sont émises exclusivement par les autorités officielles compétentes et via les voies légales établies », a déclaré Hilal à l’agence de presse syrienne.

Par ailleurs, il a appelé les voyageurs et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de précision et de prudence dans la diffusion des informations et à se référer aux sources médiatiques officielles du ministère de l’Intérieur.

Le passeport algérien offre un accès sans visa à 55 destinations, dont la Syrie

Selon la dernière mise à jour de l’indice Henley & Partners, le passeport algérien arrive à la 76e place des passeports les plus puissants en 2026 et offre à ses détenteurs un accès à 55 destinations sans la contrainte d’un visa classique obtenu en ambassade.

En effet, le voyageur algérien conserve ses privilèges historiques dans le Maghreb et dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Mali), tout en profitant de l’ouverture de nouvelles destinations comme l’Angola.

Parallèlement, l’essor du E-VISA et des visas à l’arrivée (VOA) transforme l’expérience de voyage vers de grandes destinations comme la Thaïlande et Singapour, rendant ces pays accessibles aux voyageurs algériens via de simples formalités numériques.

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