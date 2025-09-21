Info ou intox : l’Algérie est-elle vraiment le pays le plus riche d’Afrique en 2025 ?

Un récent classement publié par la plateforme The African Exponent a attribué à l’Algérie la place de première économie africaine en début d’année 2025, la désignant comme le pays « le plus riche » du continent.

Selon ce classement largement partagé sur Internet, l’Algérie arrive en tête du classement des pays les riches d’Afrique en 2025 avec un PIB de 266.78 milliards de dollars. Elle est suivie par l’Angola, dont le PIB atteint 92,12 milliards de dollars, et par le Cameroun, avec 53,20 milliards de dollars.

Cette affirmation mérite d’être examinée à la lumière des différents indicateurs économiques disponibles.

Si le Produit Intérieur Brut (PIB) nominal place traditionnellement d’autres nations en tête des classements conventionnels, plusieurs facteurs économiques fondamentaux viennent, néanmoins, contrebalancer cette conclusion.

Perspective conventionnelle : le palmarès africain 2024 selon le PIB

Si l’on se réfère au PIB nominal, indicateur traditionnellement utilisé pour mesurer la richesse globale d’un pays, l’Algérie n’occupe pas la première place. Les données compilées par Visual Capitalist, s’appuyant sur les références des institutions internationales comme la Banque Mondiale ou le FMI placent en tête :

Afrique du Sud avec un PIB estimé à 373,23 milliards de dollars L’Égypte avec un PIB de 347,59 milliards de dollars L’Algérie arrive en troisième position avec un PIB de 266,78 milliards de dollars

Sur la base de ce critère, le titre de « pays le plus riche » reviendrait donc à l’Afrique du Sud.

Au-delà du PIB : les atouts économiques de l’Algérie

Cependant, le classement de The African Exponent ne repose pas uniquement sur le PIB. Il met en lumière d’autres forces économiques où l’Algérie excelle effectivement et qui justifient, selon certains angles d’analyse, une place enviable.

L’Algérie se distingue en effet par plusieurs indicateurs financiers robustes, à savoir :

Des réserves de change parmi les plus importantes du continent , dépassant les 90 milliards de dollars. Cette manne financière constitue un bouclier contre les chocs économiques externes et assure une stabilité macroéconomique.

, dépassant les 90 milliards de dollars. Cette manne financière constitue un bouclier contre les chocs économiques externes et assure une stabilité macroéconomique. Des réserves substantielles d’or et d’hydrocarbures . La richesse nationale ne se mesure pas seulement en flux (PIB) mais aussi en stocks. Le pays dispose d’importantes ressources naturelles qui constituent une richesse souterraine et un gage de solvabilité à long terme.

. La richesse nationale ne se mesure pas seulement en flux (PIB) mais aussi en stocks. Le pays dispose d’importantes qui constituent une richesse souterraine et un gage de solvabilité à long terme. Une dette publique sous contrôle : représentant 49,61 % du PIB en 2024, ce ratio reste inférieur aux normes des marchés émergents (60-70 %), offrant une marge de manœuvre budgétaire significative.

: représentant ce ratio reste inférieur aux normes des marchés émergents (60-70 %), offrant une marge de manœuvre budgétaire significative. Un endettement extérieur en net recul : passé de 3,83 à 2,87 milliards de dollars depuis six ans, reflétant une stratégie de désendettement volontariste et une dépendance réduite vis-à-vis des créanciers internationaux

Cela dit, contrairement à de nombreuses économies majeures, l’Algérie affiche un ratio dette publique/PIB très bas, l’une des plus faibles d’Afrique. Cela lui offre une grande marge de manœuvre budgétaire et réduit sa vulnérabilité aux crises financières.

Une richesse multidimensionnelle : entre taille économique et résilience financière

Enfin, la question « L’Algérie est-elle le pays le plus riche d’Afrique ? » appelle donc une réponse nuancée. S’il s’agit de la taille globale de l’économie mesurée par le PIB nominal, la réponse est non. L’Afrique du Sud et l’Égypte la devancent.

En revanche, si l’on considère la santé financière immédiate, la solidité des buffers macroéconomiques et la capacité à résister aux crises grâce à ses réserves de change et sa faible dette, l’Algérie peut légitimement revendiquer une position de leader.

Le classement de The African Exponent a le mérite de rappeler que la richesse d’une nation est un concept multidimensionnel. L’Algérie n’est peut-être pas la première par le volume de son économie. Mais elle est incontestablement l’une des plus solides financièrement sur le continent.