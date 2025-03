Inflation mondiale : pourquoi l’Algérie s’en sort mieux que ses voisins africains ? (ÉTUDE)

L’inflation, cette hausse continue des prix qui réduit le pouvoir d’achat, est devenue un problème économique majeur à l’échelle mondiale. Aucune région n’est épargnée, des grandes puissances économiques aux pays en développement. Depuis plusieurs années, les conséquences du COVID-19, la guerre entre la Russie et l’Ukraine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont fortement contribué à cette flambée des prix.

Dans les économies occidentales comme les États-Unis ou la zone euro, l’inflation a atteint des niveaux inédits depuis des décennies. Face à cette situation, les banques centrales ont réagi en durcissant leurs politiques monétaires, augmentant les taux d’intérêt pour tenter de contrôler l’inflation galopante.

L’Afrique face à des défis particuliers

L’inflation ne touche pas tous les pays de la même manière. En Afrique, les économies émergentes sont particulièrement vulnérables en raison de leur forte dépendance aux importations, de la volatilé de leurs devises et de leur exposition aux chocs extérieurs. Ainsi, des nations comme l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya ou encore l’Algérie font face à une augmentation significative du coût de la vie.

Les prix des produits alimentaires et de l’énergie, déjà sous tension, ont encore augmenté ces dernières années. L’affaiblissement des monnaies locales face au dollar amplifie cette crise, rendant les importations encore plus coûteuses. Les conséquences sont lourdes : de nombreuses entreprises peinent à maintenir leur activité, et les ménages voient leur pouvoir d’achat se réduire de façon drastique.

Exception notable pour l’Algérie

Malgré ce contexte difficile, certains pays africains ont réussi à mieux contrôler leur inflation entre 2023 et 2024. L’Angola et le Nigeria, riches en ressources pétrolières, parviennent à stabiliser leur économie grâce à des revenus issus du secteur de l’énergie. Toutefois, le Nigeria reste confronté à une inflation encore très élevée, passant de 28,2 % en 2023 à 34,6 % en 2024.

Parmi les grandes économies du continent, l’Algérie se distingue positivement. Son taux d’inflation est passé de 8,2 % en 2023 à 5,2 % en 2025 (rapport FMI, mars 2025), soit l’un des plus bas du continent. Malgré des défis économiques persistants, le pays parvient à maintenir un pouvoir d’achat relativement stable, faisant de lui l’une des rares nations africaines à voir une amélioration significative de sa situation.

Un avenir incertain

L’avenir de l’inflation en Afrique dépendra de nombreux facteurs : l’évolution des conflits géopolitiques, la stabilisation des chaînes d’approvisionnement et les politiques économiques mises en place par les gouvernements. Pour l’heure, l’impact sur les populations reste considérable, avec une hausse généralisée du coût de la vie qui pèse lourdement sur les ménages les plus modestes.

Voici les 10 plus grandes économies d’Afrique et leurs taux d’inflation en 2024 :