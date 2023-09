Inflation et rentrée scolaire en Algérie : Les familles face à des prix en hausse

Tandis que la date exacte de la rentrée scolaire en Algérie reste à déterminer, l’effervescence liée à l’achat des fournitures scolaires est déjà en cours. Chaque matin, la place des Martyrs à Alger se transforme en un marché animé où parents et enfants cherchent à compléter leur liste de fournitures. Cartables, trousses, cahiers, tout y est. Cependant, une inquiétude plane sur les visages des parents : l’escalade des prix. Ce phénomène, ainsi que les témoignages des parents concernés, ont été initialement mis en lumière par Le Monde.

Selon les informations rapportées par Le Monde, l’inflation en Algérie a atteint un niveau notable de 9,3 % dès janvier 2023. L’association Piété et bienfaisance, engagée dans la collecte de fournitures pour les enfants défavorisés, estime que le coût d’un cartable bien garni avoisine les 7 000 dinars algériens, soit un peu plus d’un quart du salaire minimum en vigueur, fixé à 20 000 dinars.

« Il est impossible de tout acheter à la fois. On se prépare sur les trois mois d’été, en étalant les dépenses. On prend un cahier par-ci, une trousse par-là et on les cache. Pour ce qui est des cartables, je ne les renouvelle pas chaque année », détaille Widad, mère de trois filles en âge scolaire.