Inflation et prix produits alimentaires – Algérie : en hausse en mars 2023 (ONS)

L’Office national des statistiques a révélé les données relatives à l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) au rythme de l’inflation durant le mois de mars dernier.

Dans son bulletin mensuel, de l’ONS a constaté une tendance haussière et de l’IPC et de l’inflation. Ainsi, au mois de mars 2023 et par rapport au mois de février, l’indice général des prix à la consommation, au niveau national, enregistre une hausse de 1,9%. Les prix des produits alimentaires augmentent de 3,1%. Le rythme d’inflation annuel s’est accéléré à 9,4% durant le mois dernier, alors qu’en février était à 9.3%.

L’indice national des prix à la consommation est établi sur la base d’observation des prix effectuée auprès d’un échantillon de 17 villes et villages représentatifs des différentes régions du pays.

A Alger, selon l’ONS, l’indice brut des prix à la consommation enregistre une hausse de 2,1% en mars 2023 par rapport au mois précédent, soit une variation proche de celle observée au même mois de l’année écoulée. Expliquant que : « Ce résultat (+2,1%), plus important que celui inscrit au mois de février (+1,1%), est induit essentiellement par les prix des biens alimentaires qui marquent une évolution de +3,6% ».

Les produits agricoles frais les plus touchés par la hausse des prix

Les prix des produits agricoles frais se distinguent par une augmentation assez importante estimée à 6,1%, selon l’ONS, précisant que des variations plus ou moins importantes caractérisent les produits de cette catégorie qui enregistrent une hausse de 31,2% pour les légumes et +3,1% pour la pomme de terre. »

Dans la même tendance, les prix des produits alimentaires industriels affichent un taux de +0,8%, « induit essentiellement par la croissance des prix des boissons non alcoolisées (+7,9%) et celle des autres produits alimentaires (+2,7%) », indique l’ONS.

Par ailleurs, des baisses de prix on été constatées pour les fruits (-0,6%) et la viande et abats de bœuf (-0,3%) », révèle la même source.

En mars 2023 et par rapport à mars 2022, selon l’ONS, la croissance des prix des produits alimentaires est de +14,9%. Les produits agricoles frais enregistrent une évolution de +24,8% avec +46,4% pour la viande et abats de mouton et +43,2% pour les fruits. Les produits alimentaires industriels observent un accroissement de 5,3% avec +12,4% pour le lait fromage dérivés.

La même source note également que les prix des produits manufacturés affichent une variation de +1,1%, « ils contribuent ainsi au résultat général. » « Les prix des services accusent une légère hausse de 0,1% », selon l’Office, qui précise qu’en mars 2023 et par rapport au même mois de l’année précédente, « la croissance des prix des produits manufacturés est de 7,2% et celle des services de 3,1%. »

La même source conclut, en précisant qu’au mois de mars 2023 et par rapport au même mois de l’année 2022, l’évolution des prix à la consommation est de +10,1%.