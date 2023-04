Inflation – hausse des prix : le ministre des Finances explique les facteurs

Le ministre des Finances, Laziz Faid, a donné plus de détails concernant le rôle de la Banque d’Algérie dans la stabilité, en expliquant que l’inflation actuelle est due à des raisons non monétaires.

En effet, c’était hier, le mardi 4 avril 2023 que le ministre Faid a évoqué ces deux sujets lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée à l’examen du projet de loi monétaire et bancaire, présidée par le vice-président de la chambre basse du Parlement, Ghali Lansari, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Pour ce qui est du rôle de la Banque d’Algérie dans la stabilité des prix, il a souligné que « l’inflation est due, actuellement, à des raisons non monétaires et à des facteurs exogènes multiples comme les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de Covid- 19, qui ont entraîné une pénurie de certains produits et une augmentation des prix des produits disponibles, ainsi qu’une demande accrue dans certains secteurs, entrainant une hausse des prix« .

De plus, le ministre des Finances a aussi affirmé que « la gestion de l’inflation est un défi complexe et que les banques centrales disposent d’outils limités pour la maîtriser ».

Qu’en est-il de la hausse de l’allocation touristique et l’ouverture des bureaux de change en Algérie ?

En outre, le ministre des Finances, Laziz Faid, a également donné plus de détails concernant l’augmentation de l’allocation touristique pour les Algériens et l’ouverture des bureaux de change.

Pour ce qui est de l’ouverture des bureaux de change, le ministre a affirmé que la Banque d’Algérie est en train de mettre en place les textes réglementaires relatifs à la création et au fonctionnement de ces bureaux qui seront prêts dès que la loi sur la monnaie et le crédit entrera en vigueur, ajoutant que ces bureaux pourront être ouverts dans différents points stratégiques (aéroports, ports, zones touristiques), et à travers les différentes villes et wilayas pour attirer les devises, tout en révisant la marge bénéficiaire de ces bureaux.

Et concernant l’augmentation de l’allocation touristique, le ministre des Finances a fait savoir qu’une étude « est en cours de réalisation par la Banque d’Algérie à cet égard ».