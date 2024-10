Inflation en Algérie : une nouvelle loi pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens

Pour faire face à la flambée des prix des produits alimentaires de première nécessité, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé de nouvelles lois pour rétablir l’équilibre du marché et protéger le pouvoir d’achat des algériens.

C’est dans ce contexte qu’intervient Ahmed Mokrani, Directeur général de la régulation des activités et de leur organisation au sein du ministère. Lors de son récent passage sur les ondes de la radio nationale. Il révèle qu’un projet de loi est en cours d’élaboration et sera mis en vigueur prochainement.

Encadrement strict des prix : le gouvernement passe à l’action et prépare une novelle loi

Plusieurs ménages algériens sont affectés par l’inflation persistante. Notamment lorsque des produits alimentaires de première nécessité voient leurs prix exploser. L’initiative du ministère vise alors à plafonner les prix, en instaurant des lois strictes aux producteurs ainsi qu’aux distributeurs.

De plus, Ahmed Mokrani a précisé lors de son intervention à la radio que : « Le président de la République a donné des instructions claires pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et maîtriser les prix. Dans ce cadre, nous, au ministère du Commerce, finalisons un texte législatif qui encadrera le marché et garantira le maintien du pouvoir d’achat ».

Selon le directeur général, la nouvelle loi qui est en préparation vise également à renforcer la transparence sur le marché. En effet, dès que la mesure sera promulguée, tous les producteurs et importateurs seront tenus de déclarer leurs prix. Et de fixer des prix de vente au détail conformément aux normes établies.

Un système numérique pour moderniser le secteur et prévenir les pénuries

Ahmed Mokrani a également fait savoir qu’un réseau numérique est en cours de préparation. Celui-ci permettra d’avoir le contrôle sur les prix des produits en Algérie. Ainsi que d’éviter les dysfonctionnements dans le circuit de distribution de marchandises. Le système numérique qui sera mis en place par le ministère du Commerce reliera alors les infrastructures de stockage.

La digitalisation permettra alors de gérer les stocks plus facilement afin de prévenir les pénuries, notamment des produits de consommation courante.

En modernisant le secteur commercial, le gouvernement vise une meilleure fluidité des marchandises ainsi qu’une stabilité des prix.

En somme, à travers ces nouvelles mesures, le ministère du Commerce a pour objectif de rétablir un équilibre entre l’offre et la demande. Ainsi, empêcher les hausses des prix injustifiées. Et par conséquent, protéger le pouvoir d’achat des citoyens algériens.