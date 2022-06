Affaire de l’infirmière assassinée : premières révélations de l’enquête

Le CHU de Beni Messous à Alger a été secoué par un abominable crime ce mardi 28 juin. En effet, deux infirmières y travaillant ont été sauvagement agressées à l’arme blanche. L’une des deux victimes de l’agression a succombé à ses blessures et a rendu l’âme ; tandis que la deuxième se trouve encore au niveau du service des urgences chirurgicales du même établissement hospitalier.

Dans un communiqué rendu public ce mardi soir ; le Procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) est revenu sur les faits de cette effroyable agression, en révélant les premiers éléments des investigations ; et a fait part de l’ouverture d’une enquête approfondie sur cette affaire.

Le Procureur de la République a indiqué que les services de la Sûreté urbaine de Beni Messous (Alger) ont reçu un appel ce mardi, 28 juin 2022, vers 09 heures du matin ; faisant état d’une agression ayant fait deux victimes se trouvant aux urgences chirurgicales du CHU de Beni Messous.

Après s’être rendu sur les lieux, les services de la police judiciaire ont identifié les deux victimes ; confirmant qu’il s’agissait de deux femmes travaillant en tant qu’infirmières au niveau de l’hôpital de Beni Messous (Alger).

D’après le communiqué du Procureur de la République ; l’agresseur a poignardé la première victime, une infirmière âgée de 32, dans le dos. Cette dernière a malheureusement succombé à ses blessures en rendant l’âme à son arrivée aux urgences de l’hôpital.

Concernant la deuxième victime, une infirmière âgée d’à peine 26 ans ; l’assaillant l’a également poignardée dans le dos avec des blessures au niveau de la main. Selon le même communiqué, cette dernière se trouve actuellement au niveau des urgences chirurgicales du même établissement hospitalier.

Infirmières agressées près du CHU de Beni Messous : ouverture d’une enquête approfondie

Ainsi, le communiqué du Procureur de la République a fait part de l’ouverture d’une enquête approfondie par les services de la police judiciaire. Et ce, dans le but de déterminer l’identité de l’agresseur afin de l’arrêter et de le présenter devant la justice.

D’ailleurs, les investigations préliminaires obtenues des déclarations de la deuxième victime ont mis la lumière sur ce drame. En effet, d’après les déclarations de l’infirmière blessée ; l’agresseur s’en est pris à elles alors qu’elles se rendaient à leur lieu de travail au CHU de Beni Messous.

L’agression a eu lieu à la sortie des deux victimes de leurs domiciles ; où l’auteur de ce monstrueux crime a utilisé l’arme blanche pour attaquer ses victimes avant de prendre la fuite.

Le communiqué du Procureur de la République n’a pas manqué de souligner le fait que l’opinion publique sera informée des rebondissements liés à cette affaire ; et que les recherches et les investigations se poursuivent.