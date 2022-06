Infirmière assassinée CHU Beni Messous : le suspect appréhendé

Le CHU de Beni Messous à Alger est encore sous le choc ; après l’effroyable agression à l’arme blanche dont ont été victimes deux infirmières hier. Les services de la sécurité de la wilaya d’Alger ont réussi à appréhender le suspect ayant commis ce crime qui a cruellement ôté la vie d’une jeune femme.

À peine 24 heures après les faits ; les services de la sécurité de la wilaya d’Alger ont arrêté le suspect ayant agressé hier deux infirmières près de l’hôpital de Beni Messous. Le mis en cause est un individu âgé de 31 ans résidant à Alger Centre. Les services de sécurité ont également réussi à récupérer l’arme du crime.

Pour rappel, cet horrible crime a eu lieu ce mardi 28 juin, quand deux jeunes femmes travaillant comme infirmières au CHU de Beni Messous à Alger ont été agressées à l’arme blanche en se rendant à leur lieu de travail.

L’agresseur a poignardé la première victime, une infirmière âgée de 32, dans le dos ; causant sa mort à son arrivée aux urgences de l’hôpital. L’assaillant a aussi poignardé la deuxième victime, une infirmière âgée de 26 ans dans le dos, en lui causant également des blessures au niveau de la main. Cette dernière se trouve au niveau des urgences chirurgicales du même établissement hospitalier.

Il convient aussi de rappeler qu’un communiqué émanant du Procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) ; a fait part de l’ouverture d’une enquête approfondie par les services de la police judiciaire ; et ce, pour identifier et arrêter l’agresseur et le présenter devant la justice.

Infirmière assassinée au CHU de Beni Messous : Benbouzid réagit

L’opinion publique a fortement condamné cette violente agression. Le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a aussi réagi à ce crime odieux. En effet, le Ministre Benbouzid a condamné ce crime et a demandé à ce que justice soit faite.

Attristé, le père de la victime n’a pas pu supporter la tragique perte de sa fille. À son arrivée à l’hôpital, il a fait un AVC, suite à quoi il a été hospitalisé au niveau des urgences de l’hôpital de Beni Messous.