Infirmière assassinée CHU Beni Messous : Benbouzid condamne

Les scènes de violences et de crimes sont devenues de plus en plus courantes. Hier, mardi 28 juin, deux infirmières de l’hôpital du CHU de Beni Messous, commune de la wilaya d’Alger, ont fait l’objet d’une agression à l’arme blanche.

En effet, vers 8h00 du matin, alors que les deux infirmières s’apprêtaient à se rendre sur leur lieu de travail. Celles-ci ont été surprises par la présence d’un inconnu les attaquant avec une arme blanche. L’une des deux victimes de l’agression B.F, âgée de 32 ans, a succombé à ses blessures ; tandis que la seconde, Ch.S, âgée de 26 se trouve encore au service des urgences chirurgicales du même établissement hospitalier.

Le ministre de la santé, Abderahmane Benbouzid, qui avait interrompu sa réunion pour se rendre sur les lieux de l’agression, a condamné cet horrible crime. Ce dernier a déclaré sur les ondes de la Radio Chaine 3 : « Nous condamnons le crime et nous demandons que justice soit faite ».

Selon nos confrères du Soir d’Algérie, le père de l’infirmière décédée n’a pas pu supporter cette tragique nouvelle. À son arrivée à l’hôpital, il a fait un AVC, ou il a été pris en charge au niveau des urgences du CHU Béni Messous.

Ouverture d’une enquête approfondie

C’est dans un communiqué rendu public, ce mardi 28 juin, durant la soirée ; que le Procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant cet effroyable crime. En révélant par la même occasion, les premiers éléments dont disposent les autorités.

Il a indiqué que les services de la Sûreté urbaine de Beni Messous ont reçu un appel ce mardi, 28 juin 2022, vers 09 heures du matin. Cet appel faisait état d’une agression ayant fait deux victimes se trouvant aux urgences chirurgicales du CHU de Beni Messous.

Selon le rapport des services de sécurité, la première victime, B.F, âgée de 32 ans, infirmière à l’hôpital de Beni Messous, a été poignardée dans le dos et a succombé à ses blessures à son arrivée à l’hôpital. La seconde Ch.S, âgée de 26 ans, également infirmière au même hôpital, a aussi été poignardée dans le dos avec des blessures au niveau de la main.

Selon, les premiers éléments, les déclarations de l’infirmière blessée ; l’agresseur s’en est pris à elles alors qu’elles se rendaient sur leur lieu de travail au CHU de Beni Messous.

L’agression a eu lieu à la sortie des deux victimes de leurs domiciles ; où l’auteur du crime a utilisé une arme blanche pour agresser les deux victimes avant de s’enfuir.