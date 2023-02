Infirme, un individu se voit refouler par 6 chauffeurs de bus (Vidéo)

En Algérie, les personnes ayant un handicap physique bénéficient souvent de l’aide et de la sympathie des citoyens. Cependant, cela n’est pas toujours le cas. En effet, il existe quelques personnes qui ne tiennent pas compte des circonstances de cette catégorie. On citera notamment le cas du jeune homme infirme Kamel. Malgré les défis auxquels il a dû faire face en raison de son handicap, Kamel n’a jamais perdu de vue ses rêves et aspirations.

En effet, il a travaillé dur pour surmonter les obstacles et a montré un déterminisme sans faille pour poursuivre ses objectifs. On notera également que Kamel est un jeune sportif. En voulant se rendre à la salle de sport pour faire ses entraînements comme d’habitude, le jeune homme a été choqué de la méchanceté de quelques chauffeurs de bus. Dans le détail, ceux-ci ont refusé de permettre à Kamel de monter dans leur bus.

Ni un ni deux, le jeune homme s’est vu refusé 6 fois. Selon eux, la chaise roulante de Kamel prend beaucoup de place dans leur bus. Très ému, Kamel a raconté cette histoire par le biais d’une vidéo partagée sur le compte Instagram “tbd.algeria”. De ce fait, il a fait savoir qu’il peut marcher tout seul malgré son handicap. D’ailleurs, sa chaise roulante peut être pliée facilement.

Les internautes dénoncent le comportement des chauffeurs de bus

Sans aucun doute, cette vidéo a été massivement relayée sur la Toile. En effet, ce comportement a suscité la colère des internautes. Certains d’entre eux se sont montrés élogieux à l’égard du jeune homme. Tandis que d’autres ont pointé du doigt les chauffeurs de bus.

Dans le détail, les utilisateurs des réseaux sociaux estiment que ces conducteurs ne cessent de courir après l’argent. Et ce, même au détriment des sentiments des personnes y compris ceux qui souffrent d’incapacité physique. On vous laisse la vidéo ci-dessous.