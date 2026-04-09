Infantino remet un cadeau à Tebboune et se rend à Tlemcen pour inaugurer ces infrastructures

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a entamé ce matin une visite officielle en Algérie, une mission de courte durée mais à forte portée symbolique et stratégique pour le développement du football national. Prévue pour une seule journée, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l’instance mondiale du football et notre pays.

Rencontre de haut niveau entre Infantino et Tebboune

À son arrivée, Gianni Infantino a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de la présidence. Cette audience s’est déroulée en présence d’une importante délégation, comprenant notamment Arsène Wenger, responsable du développement du football mondial à la FIFA, le directeur de cabinet de la présidence Boualem Boualem, le ministre des Sports Walid Sadi, ainsi que le conseiller en communication du président, Kamel Sidi Saïd. Cette rencontre a permis d’évoquer les perspectives de coopération entre la FIFA et l’Algérie, notamment en matière de développement des infrastructures et de formation.

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Selon un communiqué officiel de la présidence de la République, cette audience s’est achevée par une photo-souvenir réunissant le chef de l’État et les membres de la délégation de la FIFA. Dans une ambiance conviviale, Infantino et ses collaborateurs ont également offert au président Tebboune une réplique du trophée de la Coupe du monde, ainsi qu’un maillot sportif, symboles forts de l’universalité du football et de l’engagement de la FIFA envers ses fédérations membres.

Infantino participe à l’inauguration des infrastructures sportives à Tlemcen

Dans la foulée, le président de la FIFA s’est rendu à Tlemcen, accompagné du ministre des Sports Walid Sadi. Sur place, il a été accueilli par le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Cette étape a été marquée par une série d’inaugurations d’infrastructures sportives, illustrant concrètement les efforts engagés pour promouvoir le football à la base.

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Gianni Infantino a ainsi pris part à l’inauguration d’un stade de proximité baptisé « FIFA Arena » au niveau du CEM Ahmed Inal. Il a également visité le centre technique régional de Lalla Setti, réalisé dans le cadre du programme FIFA Forward, destiné à soutenir le développement du football dans les différentes régions. Par ailleurs, la visite a été ponctuée par le lancement officiel du programme « FIFA Football for Schools », qui vise à intégrer davantage le football dans le milieu scolaire et à encourager la pratique chez les jeunes.

À travers cette visite, la FIFA réaffirme son engagement à accompagner l’Algérie dans ses projets sportifs, tout en mettant en avant l’importance des investissements dans les infrastructures et la formation des jeunes talents.

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