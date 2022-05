Ines Boukhelifa, cette franco-algérienne qui se démarque à l’écran

Le cinéma français est diversifié et de nombreux acteurs de nationalité algérienne se démarquent chaque année. C’est le cas d’Inès Boukhelifa, une franco-algérienne de tout juste 22 ans qui a su se démarquer grâce à une web-série à succès.

Lancée sur la plateforme Youtube en 2016 par deux frères, la web-série “Les Segpa” a connu un franc succès surtout auprès des jeunes, ce qui a conduit à une production plus ambitieuse : celle du grand écran. En effet, la série connaît une adaptation au cinéma dans laquelle Ines incarne le rôle d’Anaïs, une jeune collégienne au caractère bien trempé.

Le film a été coproduit par le présentateur très connu de TPMP, Cyril Hanouna, un habitué du monde télévisuel mais aussi de la production. Le film est bien accueilli par la critique, et est décrit comme étant une comédie qui « enchaîne les sketchs” avec un humour “à la marseillaise”. Il relate le quotidien d’une bande de collégiens présentés comme paresseux, bien trop vieux pour leur niveau.

Mais qui est Ines, cette franco-algérienne qui a su se démarquer ?

La jeune actrice est originaire d’Algérie, fille de parents respectivement venus de Chlef et de Kabylie. Ines Boukhelifa est une jeune fille de 22 ans, qui a décidé de se tourner vers la comédie après un début de parcours professionnel totalement différent. En effet, suite à un BAC en sciences économiques puis une première année en droit, c’est vers l’action qu’elle se dirige le plus naturellement après un simple stage d’observation en post-production dans une célèbre série française. Elle prit la décision de s’orienter vers ce domaine et de s’y professionnaliser grâce au théâtre et des études dans cette spécialité à Paris.

C’est certes son premier vrai rôle au cinéma, mais la jeune franco-algérienne n’est pas une inconnue du petit écran. En effet, elle a déjà été aperçue sur un petit rôle dans un moyen-métrage diffusé sur France 3 intitulé « Les Vertueuses ». Cette fois-ci, elle a su se démarquer grâce à une motivation et un amour du métier considérables. Elle affirme en effet « qu’en tournage, on vit presque en famille. Lors de la promotion, on partage avec le public et récolte les fruits de son travail» .

La jeune fille ne se repose pas sur ses lauriers malgré son talent reconnu, elle est bien décidé à s’améliorer en intégrant une nouvelle école cette année, afin de se perfectionner dans l’acting qu’elle décrit comme un métier qui a besoin “d’un apprentissage perpétuel”.