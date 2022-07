Ines Abdelli ce mardi devant le juge : ce que risque l’influenceuse

L’affaire Future Gate a beaucoup fait réagir depuis le mois de janvier 2022. Et pour cause, plusieurs influenceurs algériens sont impliqués. Il s’agit de l’actrice Numidia Lezoul, des jeunes instagrameurs Boudjemline Farouk (Rifka), Mohamed Aberkane (Stanley), mais aussi Inès Abdelli, qui il faut le rappeler est mineure.

Aujourd’hui, mardi 12 juillet 2022, le Procureur de la République près le Pôle des mineurs du tribunal de Dar El Beida a requis une peine de 6 mois de prison. Mais aussi une amende de 50.000 dinars à l’encontre de l’influenceuse, Inès Abdelli. Cette dernière est impliquée dans l’affaire « Future Gate » et fait face à des accusations d’escroqueries et blanchiment d’argent.

Lors de sa comparution devant le juge des enfants, l’accusée a nié son implication dans l’affaire. Ella a affirmé que tout ce qu’elle avait fait était de faire connaître l’entreprise.

Le procès d’Inès Abdelli avait intervenu également après que ses déclarations aient été précédemment entendues comme témoin devant le juge correctionnel du département des délits. Ou elle avait déclaré que son manager Zakaria l’avait contacté pour faire une annonce auprès de ladite entreprise. Après qu’il lui ait présenté l’idée, et parce qu’elle rêve de terminer ses études à l’étranger, elle a bien accueilli l’idée.

Lourd verdict contre Numidia, Rifka et Stanley

Il convient de noter que le juge des délits a condamné les prévenus dans l’affaire « Future Gate » à des peines allant de 7 ans de prison à l’acquittement.

En effet, le verdict est tombé dans l’affaire de l’arnaque des étudiants algériens. Le jeudi 16 juin 2022, les trois influenceurs principaux impliqués dans l’affaire « Future Gate ». Numidia Lezoul, Farouk Boudjemline (Rifka) et Mohamed Aberkane (Stanley), avaient été condamnés à 1 an de prison ferme et 100.000 dinars d’amende.

Quant au principal accusé dans cette affaire, Oussama Rezagui, a quant à lui été condamné à 7 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars. La maman de l’accusé principal, Amara Souad, ex-députée, a été condamnée à un an de prison et une amende de 100.000 dinars.