Ines Abdelli animera le plus grand concours de talents pour enfants en Algérie, comment s’inscrire?

C’est une nouvelle qui fera sûrement grand bruit au sein de la sphère médiatique algérienne. La célèbre influenceuse, actrice et animatrice Inès Abdelli vient d’annoncer sur son compte Instagram qu’elle serait à la tête d’un nouveau programme télévisé, destiné à mettre en lumière les talents des enfants. Le programme, nommé « Herosium », sera donc diffusé exclusivement sur la chaîne Samira TV à partir du premier juin, qui coïncide avec la Journée mondiale de l’enfance.

Inés, habillée d’une robe de princesse pour l’occasion, a partagé avec ses followers la grande nouvelle, promettant un spectacle à la hauteur des attentes des téléspectateurs. En effet, le tournage du programme devrait commencer demain, dans un décor féerique digne de Disneyland, avec un château majestueux qui sera le théâtre des prouesses des petits participants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ines Abdelli ايناس عبدلي (@inesabdelli.officiel)

Selon les informations recueillies, le programme « Herosium » se veut être un programme conçu pour découvrir et encourager les talents cachés des enfants algériens dans divers domaines. L’un des numéros sera présenté par la jeune Arwa Mahraou, démontrant ainsi que ce programme est réellement conçu pour les enfants et par les enfants.

Herosium : Un appel aux talents enfantins divers et variés

Samira TV et Herosium ont déjà commencé à inviter les jeunes talents à participer à ce grand programme. Une série d’appels à candidatures a été postée sur les pages des deux entités, ciblant un large éventail de compétences. Que votre enfant soit doué en art dramatique, en cuisine, en pâtisserie, en dessin, en origami, en design ou en photographie, « Herosium » est l’endroit idéal pour lui permettre de briller et de développer son talent.

Pour participer, les parents sont invités à filmer une vidéo de leur enfant réalisant un défi qui sera publié sur la page de Herosium, à suivre les étapes et à l’envoyer via les messages de la page, accompagnée du nom de l’enfant et d’un numéro de téléphone.

Vous pouvez donc cliquer ici pour accéder à ladite page et envoyer l’ensemble des élements pour inscrire votre enfant.