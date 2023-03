Inégalités riches – pauvres : le fossé en Algérie est le moins profond en Afrique

Le rapport mondial sur l’inégalité de 2022, publié récemment, met en évidence les différences socio-économiques existantes dans différents pays du monde. Il fournit une analyse détaillée de l’inégalité économique à l’échelle mondiale, régionale et nationale accompagnée d’évaluations des politiques publiques visant à réduire l’inégalité.

En ce qui concerne l’Algérie, le rapport indique que le revenu national moyen par adulte est de 11.630€. Ce revenu est similaire à celui de l’Indonésie par exemple et supérieur à celui du voisin marocain qui s’affiche à 7800€.

10% des plus riches de la population algérienne gagnent en moyenne 10 fois plus que 50% des plus pauvres d’après le rapport. Les revenus de ces derniers stagnent à des niveaux très bas depuis près de 15 ans.

La moyenne des ménages en Algérie s’élève à €19,100, un chiffre qui est similaire à celui du Maroc. Le rapport ne note aucune amélioration en ce qui concerne une éventuelle réduction de l’inégalité des richesses au cours de la dernière décennie.

En matière d’inégalité des sexes, l’Algérie est l’un des pays où la part des femmes dans le revenu total du travail est la plus faible, avec seulement 12,5 % des revenus du travail qui reviennent aux femmes, ce qui est similaire encore une fois à celui du Maroc.

Enfin, pour ce qui est des émissions moyennes de gaz à effet de serre en Algérie, elles sont similaires à celles d’autres pays d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud. Les pays les plus riches émettent plus de neuf tonnes en moyenne, tandis que les pays les plus pauvres émettent beaucoup moins.

Presque le même bilan qu’en 2021

Dans la période ou la pandémie était entrée dans sa deuxième année, les inégalités et les conflits avaient éclaté et les pays avaient continué de subir les effets dévastateurs et mortels des changements climatiques en 2021.

Une carte du dernier rapport indiquait que l’Algérie se trouvait parmi les pays les plus égalitaires de la région MENA et en Afrique en termes de distribution des richesses et des revenus.

En effet, 10% des plus riches de la population algérienne détenaient plus de la moitié de la richesse totale du pays, tandis que les 40% deas plus pauvres ne possédaient que 7% de la richesse totale. Le rapport avait également souligné que l’Algérie a connu une augmentation de l’inégalité des revenus au cours de ces dernières années.