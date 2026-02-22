Inédit. Un club algérien de Ligue 1 traduit son entraineur devant le conseil de discipline

Malgré des résultats globalement satisfaisants toutes compétitions confondues, le CR Bélouizdad traverse une période de turbulences sur le plan extra-sportif. La relation entre l’entraîneur Sead Ramović et les supporters du Chabab est devenue très tendue, au point de provoquer deux incidents majeurs lors de matchs récents.

Le premier événement a eu lieu lors de la rencontre de championnat face à la JS Kabylie. Selon les témoins, certaines attitudes de Ramović ont provoqué les fans, générant des tensions notables dans les gradins. Le second épisode, survenu à l’occasion du déplacement en Tanzanie pour affronter les Singida Black Stars en Coupe de la CAF, a été encore plus sérieux. À la fin de la rencontre, des supporters ayant fait le voyage ont envahi la pelouse pour exprimer leur mécontentement. Une altercation directe avec le coach a éclaté, nécessitant l’intervention immédiate des dirigeants du club, dont le président Behloul, pour éviter une escalade et ramener le calme dans le vestiaire.

Mesures disciplinaires par le club

Face à ces incidents, la direction bélouizdadi a décidé de prendre des mesures disciplinaires. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche, le club a annoncé que Sead Ramović devait s’expliquer devant le conseil de discipline. L’audition avait pour but de faire la lumière sur les comportements jugés inappropriés du technicien allemand lors de ces deux rendez-vous clés.

Le club a rappelé ses principes fondamentaux : « L’intérêt de l’équipe demeure au-dessus de toute considération. La discipline et le respect des règlements internes sont les piliers essentiels pour préserver le statut du club, tant au niveau national que continental. » Cette décision, rare dans l’histoire du football algérien, marque un tournant inédit : il est exceptionnel de voir un club auditionner son entraîneur devant son propre conseil de discipline.

L’impact sur l’avenir de Ramović

Pour Ramović, cette période pourrait être déterminante. Les résultats sportifs, jusque-là positifs, ne suffisent plus à apaiser les tensions. Le maintien d’un climat serein avec les supporters et au sein de l’équipe devient désormais une priorité pour la direction. De leur côté, les fans du Chabab attendent des excuses et une attitude plus respectueuse de la part de leur entraîneur.

Alors que le CRB prépare les prochaines échéances en championnat, en Coupe d’Algérie et en Coupe de la CAF, la gestion de cette crise sera déterminante pour l’avenir de Ramović au sein du club. La situation souligne combien le rôle d’un entraîneur dépasse désormais le cadre technique : il doit aussi savoir gérer les relations avec un public exigeant et parfois impatient, sous peine de voir sa position fragilisée, malgré des performances sur le terrain.

Cette affaire restera certainement dans les annales du CR Bélouizdad, non pas pour les victoires ou les défaites, mais pour l’audace du club à instaurer la discipline interne, même au plus haut niveau du staff technique.

