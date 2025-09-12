Inédit en Algérie au CHU d’Oran : 1re intervention MitraClip sur la valve cardiaque

Le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) d’Oran a récemment marqué une étape historique dans le domaine de la cardiologie en Algérie. Une équipe spécialisée en cardiologie dirigée par le professeur Nadia Laârej a réalisé avec succès les premières opérations MitraClip du pays.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook du CHU d’Oran, ces interventions ont concerné cinq patients âgés de 60 à 85 ans, tous atteints d’un reflux sévère de la valve mitrale. Parmi eux, quatre souffraient d’un reflux primaire (PMR) et un patient d’un reflux secondaire (SMR). Toutes les interventions se sont déroulées avec succès grâce à la technique de fixation par cathéter, offrant des résultats excellents pour chaque patient.

Ainsi, cette opération représente une avancée significative dans le développement de la cardiologie interventionnelle par cathéter en Algérie. Elle ouvre également de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients atteints de maladies de la valve mitrale, en particulier ceux pour lesquels la chirurgie traditionnelle n’est pas envisageable.

Un travail d’équipe et une collaboration internationale

Le succès de ces interventions est le fruit d’un travail d’équipe rigoureux. L’équipe médicale a exprimé sa gratitude envers le Directeur Général du CHU d’Oran pour avoir fourni le matériel nécessaire, ainsi qu’au Dr Ismaïl, venu de Turquie pour superviser la formation du personnel médical et chirurgical.

Le soutien des entreprises fournissant le matériel médical spécifique à ces opérations a également été salué, soulignant l’importance de la coopération entre institutions et partenaires privés dans la réussite de projets médicaux innovants.

Une étape historique pour la cardiologie en Algérie

Cet exploit marque alors un tournant dans le traitement des maladies cardiaques en Algérie. Il illustre l’engagement du CHU d’Oran à adopter les dernières innovations médicales et à offrir à ses patients des traitements de pointe conformes aux standards internationaux.

En outre, l’introduction de la technique MitraClip pourrait transformer la prise en charge des patients à haut risque, souvent exclus des options chirurgicales classiques, en leur offrant une alternative moins invasive et plus sûre.

La réussite des premières opérations MitraClip en Algérie confirme la capacité des équipes médicales nationales à intégrer des technologies de pointe dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Elle constitue également un pas décisif vers l’amélioration des soins cardiaques et le renforcement de la réputation du CHU d’Oran comme centre de référence en innovation médicale dans le pays.

MitraClip : une révolution dans le traitement des maladies de la valve mitrale

La chirurgie cardiaque a franchi une nouvelle étape grâce à l’innovation MitraClip, une technique mini-invasive qui permet de traiter le reflux sévère de la valve mitrale sans recourir à une opération à cœur ouvert. Cette méthode, récemment introduite avec succès au CHU d’Oran, ouvre de nouvelles perspectives pour les patients à risque élevé.

Le MitraClip est un dispositif médical utilisé pour réparer la valve mitrale du cœur lorsqu’elle ne se ferme pas correctement, provoquant un reflux (ou régurgitation) mitral. Cette pathologie empêche le sang de circuler efficacement entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche, entraînant fatigue, essoufflement, insuffisance cardiaque et diminution de la qualité de vie.

La technique MitraClip consiste à placer un petit clip métallique sur la valve mitrale via un cathéter introduit par une veine fémorale. Cette approche mini-invasive permet de rapprocher les deux feuillets de la valve et de réduire considérablement le reflux sanguin, sans nécessiter de chirurgie ouverte ni d’arrêt du cœur.

Comment se déroule l’opération ?

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale et guidée par imagerie échographique et radiologique en temps réel. Le cardiologue interventionnel introduit le cathéter dans la veine fémorale à la jambe et le guide jusqu’au cœur. Une fois positionné correctement, le clip est fixé sur la valve mitrale pour améliorer sa fermeture.

L’ensemble de la procédure dure généralement 1 à 3 heures et offre l’avantage d’une récupération plus rapide par rapport à la chirurgie traditionnelle. Les patients peuvehttps://mitraclip.comnt souvent sortir de l’hôpital en quelques jours et reprendre leurs activités plus tôt.

Qui peut en bénéficier ?

Le MitraClip est particulièrement recommandé pour les patients présentant :

un reflux mitral sévère ou modéré à haut risque chirurgical,

des patients âgés ou fragiles pour qui la chirurgie ouverte serait trop risquée,

des patients ne pouvant pas tolérer une anesthésie lourde ou un long séjour hospitalier.

Cette intervention est donc un véritable progrès thérapeutique, offrant une alternative sûre et efficace pour des patients auparavant limités aux traitements médicamenteux ou à une chirurgie lourde.

Depuis son introduction au CHU d’Oran, le succès des premières opérations MitraClip confirme l’importance de la cardiologie interventionnelle mini-invasive. Cette technique permet non seulement de réduire les risques opératoires, mais aussi d’améliorer la qualité de vie et le pronostic des patients atteints de maladies valvulaires cardiaques.