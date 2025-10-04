Inédit au tribunal : un accusé prend en photo le procureur général, les conséquences sont immédiates

Le tribunal d’Alger a été le théâtre d’un incident sans précédent en fin de semaine : un justiciable a pris des photos personnelles du procureur général durant une audience. L’acte, qui a provoqué un vif désordre dans la salle, a immédiatement conduit à l’arrestation de l’auteur et relance le débat sur l’usage illicite des téléphones portables dans les enceintes judiciaires.

Selon des sources judiciaires, l’incident s’est produit au Conseil judiciaire d’Alger, lorsqu’un prévenu a sorti son téléphone portable pour photographier le procureur général en pleine séance. L’acte, jugé grave et perturbateur du déroulement de l’audience, a suscité incompréhension et inquiétude quant aux motivations de l’auteur.

Face à la situation, le procureur général a ordonné l’arrestation immédiate du mis en cause, lequel a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution devant la justice.

Une infraction grave qui entraîne des poursuites

Le prévenu doit comparaître ce dimanche pour répondre de ses actes. Il est poursuivi en vertu de l’article 303 bis du Code pénal algérien, qui sanctionne la prise de photos ou de vidéos sans autorisation et sans le consentement des personnes concernées.

La loi prévoit pour ce type d’infraction une peine de prison allant de six mois à trois ans, assortie d’une amende comprise entre 50 000 et 300 000 dinars. Ce texte vise à protéger la vie privée et l’intégrité des personnes contre toute atteinte par des moyens technologiques. C’est la première fois qu’un tel incident est rapporté dans une juridiction de la capitale, où l’usage des téléphones portables est strictement encadré. L’affaire soulève donc des interrogations sur les mesures de sécurité et sur les intentions du mis en cause.

Au-delà de la sanction judiciaire attendue, cet épisode met alors en lumière la nécessité de renforcer le contrôle des appareils électroniques dans les salles d’audience, pour préserver la sérénité des débats et garantir le respect des règles de procédure.

Importance de la discipline et du respect en audience

L’incident survenu au tribunal d’Alger met en évidence le rôle central de la discipline et du respect dans le déroulement des audiences judiciaires. Les tribunaux sont des lieux officiels où les procédures doivent se dérouler de manière ordonnée et conformément aux règles établies. Tout comportement inattendu ou non autorisé, comme l’usage d’un téléphone portable pour photographier ou filmer, peut alors interrompre le cours normal de l’audience, générer des perturbations et retarder le traitement des dossiers.

Le respect des protocoles et des consignes de sécurité est donc essentiel pour permettre aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires de travailler efficacement. Les interruptions ou incidents de ce type obligent souvent les responsables à prendre des mesures immédiates.

De plus, la discipline en audience contribue à garantir que toutes les parties présentes puissent suivre le déroulement des débats dans des conditions sereines. Les audiences se déroulent dans un cadre strict, avec des horaires précis, des règles de prise de parole et des procédures codifiées. Ainsi, toute infraction à ces règles peut compliquer le travail des juges et ralentir le traitement des affaires, affectant ainsi l’ensemble du système judiciaire.