Industrie : une usine de scooters électriques russe bientôt implantée à Batna

Samedi dernier, une réunion importante s’est tenue à la wilaya de Batna, réunissant le wali, Mohammed Benmalek, ainsi que des représentants de la société russe Sharing Technology LLC.

L’objet de cette réunion était la présentation d’une offre spéciale par la société russe. En effet, Sharing Technology LLC a proposé la création d’une usine de fabrication de scooters électriques dans la wilaya de Batna. Cette proposition ne se limite pas seulement à un projet industriel, mais elle ouvre également des perspectives prometteuses pour l’emploi dans la région.

L’événement était également honoré de la présence du président du conseil populaire de la wilaya et de hauts responsables de l’exécutif local.

Une unité russe de production de scooters électriques bientôt installée à Batna

La création de cette usine de scooters électriques pourrait générer un nombre considérable d’emplois, offrant ainsi une opportunité précieuse pour les habitants de Batna et des régions environnantes. De plus, cette initiative pourrait jouer un rôle crucial dans la régulation de la circulation routière dans la wilaya.

Les scooters électriques, en tant que moyen de transport respectueux de l’environnement, peuvent contribuer à réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre. En favorisant leur utilisation, la wilaya de Batna pourrait améliorer la qualité de vie de ses habitants et promouvoir le développement durable.

Cette proposition de la société russe est sans aucun doute un développement intéressant pour Batna, ouvrant la voie à une collaboration fructueuse qui pourrait bénéficier à la fois à l’économie locale et à l’environnement.

