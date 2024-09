Industrie pharmaceutique : le 1ᵉʳ stylo à insuline 100 % fabriqué en Algérie voit le jour

Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’industrie pharmaceutique algérienne avec la commercialisation imminente de l’insuline entièrement fabriquée localement. Ce produit, conçu par le groupe Biocare Biotech, sera disponible sous forme de stylos destinés à toutes les tranches d’âge, des enfants aux personnes âgées. Ce lancement marque un jalon important dans les efforts de l’Algérie pour atteindre l’autosuffisance en matière de production pharmaceutique et améliorer la prise en charge des patients diabétiques.

Lancement imminent du premier stylo à insuline 100 % algérien

Contrairement aux pratiques antérieures où l’insuline était importée puis conditionnée en Algérie, le groupe Biocare assure que cette nouvelle production est entièrement réalisée sur le sol algérien, sans recours à l’importation. Cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer l’industrie pharmaceutique nationale et garantir une meilleure autonomie en matière de médicaments, en particulier pour les traitements du diabète, une maladie qui touche une grande partie de la population.

L’insuline « made in Algeria » sera présentée officiellement lors d’une réunion prévue vendredi à Alger. Cet événement rassemblera des experts de la santé et des médecins spécialistes du diabète issus des wilayas du centre du pays. Des représentants des ministères de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique seront également présents pour fournir des détails et des explications sur ce produit aux professionnels de la santé.

Stylo à insuline algérien : 2 versions différentes disponibles

La commercialisation débutera dans les prochains jours à partir de l’unité de production de Biocare situées à Oued Smar, Alger, avec une distribution progressive à travers les pharmacies du pays. L’insuline sera disponible en deux formules : « Bio Rapid » pour les ajustements rapides de la glycémie, et « Bio Mix », un mélange d’insuline rapide et lente, conçu pour stabiliser le taux de sucre pendant la nuit.

Récemment, l’Algérie a commencé à exporter ses stylos à insuline vers des pays voisins tels que la Libye. Le progrès de l’industrie pharmaceutique algérienne ne s’arrête pas là, la production nationale d’insuline a touché d’autres régions plus lointaines, à l’instar de l’Arabie-Saoudite qui a récemment reçu près de 2.5 millions de stylos à insuline fabriqués en Algérie.