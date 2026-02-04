Industrie pharmaceutique : l’Algérie ouvre ses portes à l’exportation vers ce pays voisin

Lors d’une visite conjointe à travers plusieurs unités de production de la capitale, le ministre algérien de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a annoncé que le pays commencera prochainement à exporter vers la Tunisie des matières premières. Destinées notamment à la production de paracétamol et d’antibiotiques. La Tunisie devient ainsi le premier partenaire bénéficiaire de cette initiative.

Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé lors de la 23e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, tenue à Tunis en décembre dernier.

Ce document vise à stimuler la fabrication de médicaments et l’échange d’expertises entre les deux pays, un axe stratégique pour renforcer l’autosuffisance pharmaceutique et ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché africain.

Algérie – Tunisie : une coopération axée sur la production et l’expertise

Les domaines de coopération identifiés incluent la production de vaccins, d’insuline, de médicaments anticancéreux et d’antibiotiques. Ouacim Kouidri a précisé que ce partenariat pourrait s’étendre à d’autres secteurs pharmaceutiques à l’avenir, en visant un développement intégré et durable de l’industrie locale.

Le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, a rappelé que l’expertise accumulée par les deux pays constitue un levier important pour consolider ce partenariat.

Il a souligné l’objectif de créer un stock stratégique de médicaments commun afin de renforcer la sécurité pharmaceutique et de mieux répondre aux besoins des populations, alors que le marché africain ne couvre actuellement que 5 % des besoins en médicaments des deux pays.

Exportation de matières premières pharmaceutiques : visites sur le terrain et mise en valeur des capacités locales

Au cours de cette visite, les ministres ont découvert l’Unité de production du groupe Saidal à El Harrach, où les capacités industrielles et les perspectives de développement des matières premières ont été mises en avant. Les deux responsables se sont également rendus aux Laboratoires Frater-Razes, spécialisés dans la fabrication de plus de 150 produits pharmaceutiques, incluant insuline, anticancéreux et produits de biotechnologie.

Ces visites illustrent la volonté conjointe des deux pays de soutenir la production locale, de renforcer le transfert de compétences et d’optimiser l’utilisation des capacités existantes pour répondre aux besoins nationaux et régionaux.

La rencontre bilatérale, qui s’est tenue du 1er au 3 février à Alger, a permis d’examiner les moyens d’intensifier les partenariats et d’établir des projets concrets en matière de fabrication et d’exportation de médicaments. L’Algérie et la Tunisie affichent ainsi leur ambition de construire une industrie pharmaceutique compétitive et résiliente, capable de soutenir la santé publique et d’accroître leur rayonnement sur le continent africain.