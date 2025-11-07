Industrie pharmaceutique en Algérie : Saidal prévoit des unités de production dans ces 3 wilayas

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a annoncé ce jeudi la création prochaine de nouvelles unités de fabrication de produits pharmaceutiques par le groupe public Saidal, dans trois wilayas du Sud. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à atteindre une véritable souveraineté pharmaceutique et à garantir la disponibilité des médicaments sur l’ensemble du territoire.

Intervenant lors d’une séance plénière au Conseil populaire national (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a révélé que Saidal projette d’implanter de nouvelles infrastructures industrielles dans les wilayas de Ouled Djellal, Ouargla et Tamanrasset.

Ces implantations ont pour objectif de décentraliser la production pharmaceutique, de rapprocher les unités de fabrication des besoins régionaux et de renforcer la présence industrielle dans les zones du Sud, souvent confrontées à des défis d’approvisionnement.

Une politique d’investissement orientée vers les régions intérieures

Wassim Kouidri a souligné que son département travaille en étroite collaboration avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) pour encourager l’implantation de projets pharmaceutiques dans les wilayas intérieures, nouvelles et du Sud.

Selon lui, ces régions disposent d’un potentiel foncier important, propice à l’accueil d’infrastructures industrielles, tout en offrant l’avantage de créer de nouveaux emplois pour les populations locales. Cette dynamique s’inscrit dans un plan global visant à réduire les inégalités régionales en matière d’accès aux médicaments et d’opportunités économiques.

Le ministre a rappelé que la feuille de route du secteur pharmaceutique repose sur le développement de la production locale de matières premières, essentielles à la fabrication de médicaments clés, notamment :

les traitements du diabète,

les médicaments contre le cancer,

les produits destinés aux maladies cardiaques,

ainsi que les antibiotiques.

Plusieurs projets stratégiques sont déjà en cours dans différentes wilayas, et devraient entrer en exploitation à partir de la fin 2026. Le ministre estime que cette montée en puissance permettra de donner un nouvel élan à l’industrie pharmaceutique nationale, en réduisant la dépendance aux importations et en renforçant la sécurité sanitaire du pays.

Vers une production locale des anesthésiques dentaires

À propos de la disponibilité des produits anesthésiants destinés à la médecine dentaire, Wassim Kouidri a assuré que quatre entreprises nationales commenceront dès l’année prochaine à produire ces substances localement.

Cette mesure vise à répondre à une demande croissante des professionnels de santé et à éliminer les perturbations d’approvisionnement constatées ces dernières années.

Entre la création de nouvelles unités, le développement des matières premières et la mise en place de projets stratégiques à horizon 2026, l’Algérie poursuit sa transformation vers une industrie pharmaceutique plus autonome, moderne et structurée.

L’ambition est claire : garantir une couverture médicamenteuse stable, réduire la facture d’importation et assurer un développement économique équilibré dans toutes les régions du pays.