Industrie navale militaire : l’Algérie et l’Italie proches d’un accord

L’Algérie et l’Italie envisageraient une coopération dans le cadre d’un programme commun de construction navale qui associe le groupe industriel italien, Fincantieri, l’entreprise algérienne ECRN (Établissement de construction et de réparation navale).

Selon le média spécialisé, Shephard News, l’accord potentiel a été discuté lors du 13e comité bilatéral italo-algérien, fin novembre.

Le ministère italien de la Défense a déclaré, dans un communiqué, que le pacte permettrait à l’Algérie d’acquérir des connaissances techniques et managériales dans le cadre d’un programme conjoint de construction navale.

Si cet accord se concrétise, on pourrait voir le champion italien de la construction navale, Fincantieri, s’associer à l’entreprise algérienne de chantier naval, l’Établissement de construction et de réparation navale (ECRN), dont le siège se situe à Mers el Kébir (Oran).

Signalons que l’Algérie exploite déjà plusieurs navires italiens, notamment des chasseurs de mines et le LPD Kalaat Béni Abbès — un LPD amélioré de la classe San Giusto.

L’Algérie veut remplacer ses navires de l’ère soviétique

Ces dernières années, Alger s’est surtout tournée vers la Chine et la Russie pour équiper ses forces navales en sous-marins, corvettes et frégates.

L’Algérie a toutefois gardé un pied sur le marché européen avec l’achat du LPD italien (LPD = Landing Platform Dock, transport de chalands de débarquement) et l’acquisition de deux frégates MEKO A-200AN en Allemagne.

Giovanni Rasio, analyste naval chez Shephard Defence Insight, a déclaré que, dans les années à venir, l’Algérie devrait remplacer quelques navires de l’ère soviétique.

Il a ajouté que la demande d’un budget de défense de 23 milliards de dollars pour l’exercice 2023 suggérait que les achats constituaient une priorité pour la nation nord-africaine.

En ce qui concerne la marine algérienne, les navires de classe Koni et Nanuchka s’approchent rapidement de l’âge de la retraite. Par conséquent, « Alger cherchera probablement à acquérir des plateformes légères de la taille d’une frégate ou des corvettes », a expliqué Giovanni Rasio.

En effet, les trois corvettes de la marine algérienne de la classe Nanuchka doivent cesser de servir en 2025, et les trois frégates de la classe Koni un peu plus tard, en 2030.

L’analyste a ajouté que la possibilité d’achat de deux MEKO supplémentaires par l’Algérie était toujours sur la table et pourrait représenter une option viable.

Dès lors, les liens de longue date qu’entretient l’armée algérienne avec l’industrie de la défense italienne et à la récente réunion bilatérale pourraient placer Fincantieri en tête des entreprises éligibles pour renforcer les capacités de la marine algérienne.

FCX20, le navire 2022 de Fincantieri

Le FCX20 fait partie de la série de navires de la marine FCX 2022 de Fincantieri. Le navire se présente comme une plateforme de la taille d’une corvette avec des capacités dans les principaux domaines du combat naval.

Les images du constructeur italien montrent le FCX20 arborant une superstructure furtive, un pont d’envol pour hélicoptères et un hangar fixe capable d’accueillir un hélicoptère de taille moyenne ou un drone.

La conception comporte également deux baies à bâbord et à tribord et une zone modulaire pour les modules de mission conteneurisés. Le FCX20 déplace 2300 tonnes et il peut atteindre une vitesse de 25 nœuds.

En outre, il faut savoir qu’à l’heure actuelle, la marine algérienne exploite une flotte diversifiée de corvettes, de frégates, de sous-marins et d’autres navires que vous pouvez découvrir via ce tableau récapitulatif :

