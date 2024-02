Industrie Nationale : quels sont les défis rencontrés par les entreprises ? (Enquête ONS)

L’activité industrielle nationale, selon les derniers résultats de l’enquête de l’Office National des Statistiques (ONS), continue de témoigner d’une croissance globalement positive malgré des défis persistants. Cette analyse soulève plusieurs aspects saillants de l’évolution de l’industrie au cours du troisième trimestre de l’exercice écoulé.

L’enquête de l’ONS révèle une augmentation de l’activité industrielle par rapport au trimestre précédent, en particulier dans le secteur public. Cette croissance est soutenue par une demande accrue en produits manufacturés, avec plus de 37% des entreprises du secteur public et plus de 24% du secteur privé déclarant ne pas avoir satisfait toutes les commandes reçues. Toutefois, cette croissance rencontre des défis majeurs.

Ainsi, les résultats de l’enquête mettent en lumière plusieurs obstacles structurels qui entravent la croissance industrielle. Plus de 35% des entreprises du secteur public et plus de 31% du secteur privé ont signalé un niveau d’approvisionnement en matières premières inférieur à la demande exprimée. De plus, 20% des entreprises du secteur public et près de 11% du secteur privé ont rencontré des pannes d’électricité entraînant des interruptions de travail. Ces contraintes opérationnelles affectent la capacité des entreprises à répondre à la demande croissante du marché.

Quels sont les investissements dans l’industrie et perspectives futures ?

La gestion de la main-d’œuvre et des équipements de production représente un autre défi majeur pour l’industrie nationale. Bien que les effectifs aient augmenté au cours du troisième trimestre 2023, des difficultés de recrutement persistent, en particulier dans le secteur public. De plus, près de 69% des entreprises publiques et 72% des entreprises privées estiment qu’elles ne peuvent pas accroître leur production simplement en embauchant du personnel supplémentaire. Cela souligne la nécessité d’investir dans des équipements de production modernes et efficaces pour améliorer la productivité et répondre à la demande croissante du marché.

Malgré les défis persistants, l’industrie nationale maintient alors une trajectoire de croissance positive. Pour soutenir cette croissance et relever les défis futurs, il est impératif pour les entreprises d’investir dans l’innovation technologique, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de renforcer leur capacité à s’adapter aux nouvelles exigences du marché. En mettant l’accent sur ces domaines clés, l’industrie nationale peut continuer à jouer un rôle crucial dans le développement économique du pays.