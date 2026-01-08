Industrie : l’Algérie en discussions avancées avec ce pays du Golfe

Entre diplomatie économique et ambitions industrielles, l’Algérie avance ses pions dans un secteur sensible et hautement stratégique.

Le pays explore de nouvelles pistes de coopération pharmaceutique avec le Sultanat d’Oman, dans l’objectif de consolider sa production locale, d’élargir ses débouchés et d’accélérer le transfert de savoir-faire.

Une dynamique qui s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté sanitaire et d’ouverture maîtrisée à l’international.

Industrie pharmaceutique algérienne : une coopération en discussion avec le Sultanat d’Oman

L’Algérie entend renforcer sa présence et ses capacités dans l’industrie pharmaceutique à travers un partenariat en cours de discussion avec le Sultanat d’Oman. Une réunion de travail s’est tenue, ce mercredi, par visioconférence, entre des cadres du ministère de l’Industrie pharmaceutique et leurs homologues omanais. Issus notamment du ministère de la Santé et des agences d’investissement.

🟢 À LIRE AUSSI : Gaz : ces deux pays sont les plus gros clients de l’Algérie en 2025

Dans un communiqué, le département dirigé par Ouassim Kouidri précise que cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la visite effectuée par le ministre de l’Industrie pharmaceutique en décembre dernier à Mascate. À cette occasion, les deux parties avaient examiné plusieurs opportunités de coopération et d’investissement conjoint dans le secteur.

Un partenariat axé sur la production, la recherche et le transfert de technologie

Les échanges ont porté sur plusieurs axes structurants du développement de l’industrie pharmaceutique. Selon la même source, la coopération envisagée concerne notamment :

Le développement de l’ industrie pharmaceutique dans les deux pays,

dans les deux pays, L’échange d’expériences et de savoir-faire techniques,

Le soutien à la recherche et au développement,

Le transfert de technologie,

La facilitation de l’accès des produits pharmaceutiques algériens au marché omanais et aux pays voisins.

🟢 À LIRE AUSSI : Le cauchemar des transports s’achève : l’UGTA-SNTT annonce la fin de la grève

Cette approche vise à créer des synergies industrielles durables. Tout en permettant aux opérateurs algériens de gagner en compétitivité et en visibilité à l’export.

Algérie – Oman : transformer la volonté politique en projets concrets

Au-delà des intentions, Alger et Mascate affichent une volonté commune de traduire cette dynamique politique en actions tangibles. Les deux parties ont ainsi convenu de poursuivre la coordination afin de mettre en place des programmes concrets et des partenariats efficaces. Au bénéfice direct du secteur pharmaceutique dans les deux pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune ordonne l’importation de 1 million de moutons : un seul pays fournira l’Algérie pour l’Aïd 2026

Enfin, le communiqué souligne également que des échanges de visites entre cadres sont prévus, parallèlement à l’adoption d’un calendrier précis des actions à mener. Ainsi, l’objectif affiché est d’assurer la mise en œuvre progressive de la feuille de route convenue dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.