Industrie : Deux opérateurs publics s’associent pour fabriquer des ascenseurs 100 % « Made in Algeria »

L’Algérie franchit un nouveau cap dans sa stratégie d’intégration industrielle et de substitution aux importations. L’Entreprise Nationale de Charpente et de Chaudronnerie (ENCC Spa) et l’Entreprise Nationale des Ascenseurs (ENASC Spa) ont officialisé la signature d’une convention-cadre de coopération industrielle et commerciale.

L’objectif affiché est de relocaliser la fabrication des ascenseurs et équipements de levage sur le territoire national.

Paraphé par le PDG de l’ENCC, Abdelhalim Arrouche, et son homologue de l’ENASC, Said Brahimi, cet accord jette les bases d’une synergie opérationnelle entre deux acteurs majeurs du secteur public.

En effet, cette alliance mise sur une complémentarité technique directe : l’ENCC apportera sa maîtrise de la conception et du montage des structures métalliques, tandis que l’ENASC déploiera son savoir-faire dans l’ingénierie, l’installation et la maintenance des systèmes de levage.

Un cap initial fixé à 7 000 ascenseurs

Concrètement, cette collaboration vise à produire localement des composants essentiels — structures métalliques, organes mécaniques et accessoires divers — destinés aux ascenseurs et monte-charges.

Les deux dirigeants ont souligné l’impératif de répondre aux standards de qualité et de sécurité, tout en garantissant une maîtrise stricte des coûts et des délais de livraison.

Cette dynamique s’amorce dès à présent avec une première phase concrète : la prise en charge d’un programme de 7 000 ascenseurs résidentiels.

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Au-delà de ce volume initial, les deux partenaires ambitionnent de structurer une véritable filière nationale des équipements de levage, vecteur de création de valeur ajoutée et de réduction des coûts en devises pour le secteur du bâtiment.

Secteur ferroviaire : L’ENCC et FERROVIAL s’associent pour la fabrication de wagons minéraliers

Dans la même dynamique de consolidation du tissu industriel national, l’ENCC Spa, filiale du Holding SNS, a conclu une seconde convention-cadre stratégique avec le Groupe FERROVIAL.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du PDG de l’ENCC, du Directeur Général de FERROVIAL, et du Président du Conseil d’Administration du groupe.

Ce rapprochement accompagne directement les grands projets miniers et ferroviaires du pays. Les deux entités associent leurs capacités industrielles pour fabriquer localement des wagons minéraliers destinés au transport du phosphate.

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En combinant leurs expertises, les partenaires visent un taux d’intégration nationale supérieur à 70 % et réduisent la dépendance aux importations de matériel roulant.

Ce projet accélère le transfert de technologie, soutient les compétences locales et génère des emplois qualifiés. Alignée sur la valorisation des ressources stratégiques, cette alliance renforce la souveraineté industrielle de l’Algérie.