Industrie de l’huile et production du sucre : les précisions de Tebboune

La 30ème édition de la Foire de la Production Algérienne, qui cette année se déroulera du 13 au 24 décembre au Palais des Expositions, au Pins Maritimes à Alger. Cette édition comptera la participation d’environ 600 exposants représentant divers secteurs, sous le slogan « Vers une croissance économique forte et ouverte ».

Et c’est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a procédé à l’inauguration de la 30e édition de la Foire de la Production Algérienne, au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger.

Lors de cette inauguration, le Chef de l’Etat a assuré qu’il va y avoir une vraie industrie de l’huile de table d’ici avril prochain. Dans ce même sillage, il a aussi appelé les investisseurs à produire du sucre avec la liberté d’exporter vers l’Afrique.

En outre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a d’un autre côté souligné la nécessité de réduire l’importation de produits électroménagers, tout en promouvant et développant localement ce type d’industrie.

Enfin, il a mis l’accent sur la poursuite, l’accompagnement et le soutien des investisseurs afin qu’ils puissent atteindre des taux d’intégration acceptables et créer plus d’emplois.

Tebboune souligne la nécessité de créer une véritable industrie mécanique

Durant cette meme inauguration, le président Tebboune s’est aussi rendu au pavillon de l’Armée populaire nationale (APN), ou il a souligné la nécessité de réaliser une véritable industrie mécanique.

Le président de la République était également présent sur le stand du Conseil algérien pour le renouveau économique lors de l’exposition.