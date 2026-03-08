Industrie de la chaussure : Tradifoot dévoile son usine de production avec Skechers en Algérie

L’industrie de la chaussure en Algérie franchit une nouvelle étape. L’entreprise Tradifoot a profité de sa participation à l’exposition des chaussures et du cuir de Tlemcen pour lever le voile sur un projet industriel structurant développé avec Skechers, géant international du footwear et du lifestyle.

Organisée du 5 au 9 mars 2026 au complexe omnisports Abou Tachefine (Brea), cette exposition s’inscrit dans la dynamique nationale visant à renforcer la production locale et à stimuler les exportations hors hydrocarbures. En effet, l’événement se tient sous le parrainage du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations et porte un slogan clair, passer de la substitution aux importations à l’exportation.

Déjà présente au Salon Made in DZ à Alger, l’entreprise algérienne poursuit ainsi sa stratégie de visibilité et confirme son ambition industrielle.

Tradifoot Factory, une usine de 22 000 m² à Baba Ali

Au cœur de cette annonce figure Tradifoot Factory, une nouvelle unité industrielle que l’entreprise compte implanter dans la zone industrielle de Baba Ali, à Alger.

Le projet occupera une superficie totale de 22 000 m², dont 18 000 m² bâtis. L’infrastructure intégrera des lignes de production et d’assemblage automatisées, plusieurs ateliers spécialisés ainsi que des plateformes logistiques et techniques alignées sur les standards internationaux du partenaire industriel.

Les responsables du projet tablent sur un démarrage de la production en 2027. À moyen terme, l’usine devrait atteindre une capacité annuelle de deux millions de paires de chaussures.

Avec cette implantation, Tradifoot vise un objectif clair, celui de structurer une véritable filière industrielle locale capable de rivaliser avec les standards internationaux.

D’ailleurs, la stratégie commerciale prévoit une montée en puissance progressive. Dans une première phase, la production alimentera principalement le marché algérien, encore fortement dépendant des importations dans ce segment.

À moyen terme, l’entreprise compte élargir ses débouchés vers les marchés africains et méditerranéens, dans une logique d’intégration aux circuits d’exportation régionaux.

Cette orientation s’inscrit pleinement dans la politique économique actuelle qui encourage les entreprises industrielles à conquérir de nouveaux marchés à l’international.

Tradifoot Factory, un levier pour le « Made in Algeria »

Au-delà de la production, le projet Tradifoot Factory vise plusieurs objectifs structurants pour l’écosystème industriel national. L’entreprise mise notamment sur :

le développement d’un savoir-faire local dans la chaussure de sport ;

dans la chaussure de sport ; le transfert de technologies grâce au partenariat international ;

grâce au partenariat international ; la montée en compétence de la main-d’œuvre nationale dans l’industrie manufacturière.

En outre, le projet devrait également générer près de 1 500 emplois directs et indirects à terme. Tradifoot entend ainsi jouer un rôle actif dans la consolidation du tissu industriel algérien. L’entreprise prévoit d’intégrer des standards liés au développement durable, à la formation continue et à l’amélioration des conditions de travail.

À travers sa participation au Salon Made in DZ de Tlemcen, l’entreprise réaffirme surtout une ambition claire : valoriser le label “Made in Algeria” et inscrire progressivement l’industrie nationale de la chaussure dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

Dans un secteur longtemps dominé par l’importation, l’initiative marque un signal fort. En effet, l’Algérie cherche désormais à produire… et à exporter.