Industrie automobile : Zeghdar annonce une nouvelle stratégie 

Après plusieurs années de blocage, le dossier de l’automobile en Algérien connait ces derniers jours une dynamique particulière. Ce lundi, le ministre de l’Industrie s’est de nouveau exprimé sur le dossier de l’industrie automobile en annonçant une nouvelle stratégie.

Dans une déclaration à la presse, Ahmed Zeghdar a indiqué qu’une nouvelle stratégie concernant l’industrie automobile devra être mise en place prochainement. À ce propos, le ministre précise que cette stratégie sera claire et basée sur une industrie véritable et effective, et ce, pour parvenir à sortir du cercle de l’importation.

La commission qui prendra en charge la préparation de cette stratégie vient d’être créée, ajoute le ministre. D’ailleurs, il a souligné que ses services optent plutôt pour une industrie effective dans ce domaine, avant d’ajouter que la commission qui vient d’être créée annoncera prochainement la stratégie de l’industrie automobile et le cahier des charges spécifique pour chaque filière.

Le premier responsable du secteur a également indiqué que cette opération devra être lancée durant le premier ou le deuxième trimestre de l’année prochaine, et ce, conformément au cahier des charges et la compatibilité des opérateurs avec ses clauses.

De l’importation à l’Industrie : vers une nouvelle dynamique ?

Alors que tous les regards sont tournés vers l’importation automobile, qui connait ces derniers jours une effervescence particulière, le ministre de l’Industrie sort en fin de son silence en s’exprimant sur la question de l’industrie automobile.

En effet, le chef de l’État avait ordonné début du mois en cours lors d’un Conseil des ministres, la révision « immédiate » du cahier des charges fixant les conditions d’importation des véhicules et l’accélération de l’annonce des concessionnaires agréés.

Aussitôt, le premier responsable du secteur affirme lors d’une intervention médiatique que le cahier des charges devant régir l’importation sera fin prêt avant la fin du mois prochain. Et les agréments seront aussitôt accordés.

Ce lundi, le ministre revient pour parler d’une nouvelle stratégie concernant l’industrie automobile. En effet, il a fait savoir qu’il s’agira d’une stratégie claire et basée sur une industrie effective conformément aux instructions du président de la République.