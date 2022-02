Industrie automobile : Zeghdar annonce « une nouvelle stratégie »

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar dévoile, ce samedi 12 février 2022, une nouvelle stratégie pour la filière automobile. Elle concerne notamment la production de voitures électriques et hybrides, et ce, « conformément aux objectifs du pays en matière de transition énergétique ».

Dans un entretien accordé à l’Agence officielle, Zeghdar affirme que « la nouvelle stratégie de l’industrie automobile concernera également par la fabrication de véhicules électriques et hybrides ».

Selon lui, cette industrie « représente l’avenir des voitures à moyen et long terme pour suivre le rythme de la transition énergétique et de cette technologie, à l’instar de nombreux pays ». D’ailleurs, il souligne que « l’investissement dans tout ce qui concerne les énergies propres et renouvelables fait partie de nos préoccupations ».

Concernant l’industrie automobile et les négociations avec des marques internationales, le ministre déclare que « des consultations ont eu lieu avec plusieurs constructeurs automobiles internationaux intéressés par l’implantation d’usines locales ».

Selon lui, « d’autres réunions sont à venir, et ce, dans le cadre de la poursuite du travail de l’encadrement réglementaire de cette activité en sélectionnant les meilleures offres pour servir les intérêts de notre économie et les intérêts de l’usine qui investit, de manière transparente et impartiale ».

Importation automobile : Zeghdar persiste et signe

À propos de la reprise de l’importation automobile, « qui est l’un des facteurs de l’épuisement des ressources en devise », Zeghdar estime « qu’elle doit intervenir parallèlement avec la relance d’une véritable industrie mécanique ».

Dans ce sens, il explique que « la production de cette industrie sera destinée dans un premier temps au marché national, pour ensuite passer à l’exportation lorsqu’elle atteindra la compétitivité internationale ».

Toujours dans le même sillage, le premier responsable du secteur industriel indique que le cahier des charges devant régir l’importation des véhicules neufs a été révisé « conformément aux instructions du président de la République ». Les modifications visent, selon lui, à apporter plus de facilitations.

Par ailleurs, il est à noter que le comité technique chargé de l’étude des dossiers, qui comprend des représentants de plusieurs secteurs, poursuit l’étude des 73 dossiers déposés par les concessionnaires souhaitant exercer cette activité.

En outre, le ministre explique que la loi en vigueur n’interdit pas l’importation de véhicules neufs par les citoyens, comme en témoigne la présence de nombreux véhicules de différentes marques qui ont été importées individuellement.