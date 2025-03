Industrie automobile : Une usine de voitures électriques bientôt implantée dans cette wilaya

L’Algérie, dont l’économie repose traditionnellement sur les hydrocarbures, poursuit sa quête de diversification industrielle. Le pays, l’un des géants du secteur pétrogazier en Afrique, mise désormais sur l’automobile pour renforcer son tissu économique.

Dans cette optique, un projet stratégique vient d’être annoncé : l’entreprise chinoise FSE a révélé, ce jeudi 27 février, son intention d’implanter une usine de fabrication de véhicules électriques dans la wilaya de Naâma, située dans le sud-ouest du pays.

En effet, le wali de la wilaya de Naâma, , a reçu, ce jeudi, le directeur général de la société chinoise FSE, spécialisée dans la fabrication de voitures électriques, pour la présentation d’un projet de réalisation d’une usine en Algérie.

Selon un communiqué de la wilaya, le président de la société a présenté un exposé préliminaire sur ce projet que la wilaya souhaite accueillir, compte tenu des capacités d’investissement dont elle dispose, notamment en ressources énergétiques et hydriques, ainsi que des terrains destinés à l’investissement, comme la nouvelle zone industrielle de Harchaya, au chef-lieu de wilaya, d’une superficie de 150 hectares, entièrement aménagée et connectée à différents réseaux, en plus de sa proximité avec les infrastructures routières et ferroviaires.

À l’issue des discussions entre les parties algérienne et chinoise, les deux parties ont effectué une visite sur le site proposé pour la réalisation du projet.

Il est à noter que la capacité de production du complexe variera entre 50,000 et 200,000 voitures électriques par an, afin de répondre aux besoins du pays et d’exporter vers d’autres pays, indique le communiqué de la wilaya.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l’industrie automobile algérienne, visant à réduire la dépendance aux importations et à attirer des investissements étrangers.

Après des décennies marquées par des tentatives infructueuses d’industrialisation, l’Algérie semble déterminée à construire un secteur automobile local robuste, en phase avec les tendances mondiales.

Un choix stratégique : Naâma, terre d’accueil pour l’électromobilité

Le choix de Naâma pour l’implantation de cette usine n’est pas le fruit du hasard. Cette région, située à un carrefour stratégique, bénéficie d’infrastructures logistiques adaptées et d’un potentiel économique que les autorités entendent valoriser.

En accueillant ce projet, Naâma pourrait devenir un pôle industriel clé, capable de générer des emplois locaux et de stimuler le développement économique de la région.

Mais au-delà des retombées économiques immédiates, ce projet représente une opportunité majeure pour l’Algérie en matière de transfert de technologies. Un enjeu crucial pour un pays qui aspire à renforcer son autonomie industrielle et à se positionner comme un acteur de premier plan dans le domaine de l’électromobilité en Afrique.

L’Algérie, futur hub africain des voitures électriques ?

Alors que le monde entier s’oriente progressivement vers des alternatives aux énergies fossiles, l’Algérie, malgré ses richesses en hydrocarbures, semble vouloir anticiper les mutations du marché automobile.

En investissant dans la production de véhicules électriques, le pays démontre une vision ambitieuse et une volonté de s’inscrire dans la transition énergétique mondiale. Ce projet pourrait également servir de catalyseur pour la création d’un écosystème national dédié à l’électromobilité.

De la production de batteries au développement des infrastructures de recharge, en passant par la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, l’Algérie a l’opportunité de bâtir une filière industrielle complète et compétitive.

L’arrivée de FSE en Algérie marque une étape décisive dans la transformation du secteur automobile local. En misant sur les véhicules électriques, une technologie en plein essor, le pays se positionne comme un acteur innovant et tourné vers l’avenir.

Ce projet, s’il se concrétise, pourrait non seulement renforcer l’économie algérienne, mais aussi contribuer à redéfinir le rôle de l’Algérie sur la scène industrielle africaine et internationale.