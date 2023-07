Industrie automobile : un constructeur russe vise une expansion en Algérie

L’Algérie, avec sa demande croissante de véhicules et son développement rapide, présente un environnement favorable pour l’expansion de sociétés automobiles. Un constructeur russe a justement exprimé sa volonté de s’implanter en Algérie.

Le PDG d’AvtoVAZ a souligné l’importance d’une coopération avec des pays africains tels que l’Algérie lors de l’exposition industrielle internationale Innoprom qui se tient à Ekaterinbourg (Russie).

Véhicules : le russe AvtoVAZ intéressé par le marché algérien

Le constructeur automobile russe AvtoVAZ a exprimé sa volonté d' »élargir sa coopération » dans plusieurs pays africains et asiatiques, dont l’Algérie. L’entreprise, qui est le premier constructeur auto en Russie, cherche à saisir les opportunités de croissance sur les marchés automobiles en plein essor de la région.

« Outre l’Égypte, il s’agit de l’Algérie, du Nigeria, de l’Éthiopie, du Ghana » précise Maxim Sokolov, PDG d’AvtoVAZ, en marge de l’exposition Innoprom qui se tient du 10 au 13 juillet en Russie.

Un marché automobile à fort potentiel

Si AvtoVAZ s’intéresse à l’Algérie, c’est que l’entreprise y voit un partenaire clé pour son expansion en Afrique. Cette collaboration permettrait ainsi à la société russe de répondre à la demande croissante du marché automobile algérien et d’établir une présence solide dans la région.

AvtoVAZ est déjà engagé dans des partenariats avec d’autres pays africains tels que la Tunisie et l’Égypte. La société a également identifié d’autres marchés prometteurs en Afrique et en Asie, tels que l’Iran, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Vietnam.

L’arrivée d’AvtoVAZ en Algérie pourrait stimuler l’industrie automobile locale, en apportant des investissements, des emplois et une technologie avancée. Les consommateurs algériens pourraient par ailleurs bénéficier d’une plus grande diversité de choix de véhicules, notamment avec la gamme de voitures Lada proposée par AvtoVAZ.

Dans un contexte où l’industrie automobile africaine est en plein essor, la coopération entre AvtoVAZ et l’Algérie ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de ce secteur et renforce les relations entre les deux pays.