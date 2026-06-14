Industrie automobile : six entreprises allemandes débarquent à Alger fin juin

Fin juin, une délégation de six industriels allemands spécialisés dans l’automobile posera ses valises à Alger. Mandatée par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie, elle vient explorer les opportunités d’un marché en pleine structuration.

La chambre de commerce algéro-allemande AHK Algérie organise cette visite du 28 juin au 3 juillet 2026, en partenariat avec le cabinet enviacon international, un déplacement qui traduit un intérêt concret pour l’écosystème automobile algérien et ses perspectives de sous-traitance industrielle.

L’industrie automobile algérienne accueille une délégation allemande de haut niveau du 28 juin au 3 juillet 2026

La conférence officielle s’ouvre le lundi 29 juin sous l’intitulé « Industrie automobile en Algérie : intégration industrielle et perspectives stratégiques ». Six entreprises industrielles allemandes actives dans le secteur automobile et sa sous-traitance y participent, dans le cadre du programme allemand de développement des marchés (MEP), soutenu par le BMWE.

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L’AHK formule l’objectif ainsi réunir « des acteurs algériens et allemands, afin d’échanger autour des enjeux de l’industrialisation, de l’intégration locale et des opportunités de partenariat dans le secteur automobile ». Ces rencontres visent à déboucher sur des projets de partenariat concrets entre les deux parties.

Sous-traitance, taux d’intégration et transfert de savoir-faire : les enjeux au cœur de l’industrie automobile algérienne

Le cadre réglementaire algérien fixe aux constructeurs automobiles un taux d’intégration locale de 40 % à atteindre au terme de cinq ans d’activité. Une obligation qui ouvre un espace direct aux entreprises étrangères spécialisées dans les composants, équipements et accessoires automobile, pour s’associer avec des acteurs économiques algériens.

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Les domaines ciblés par cette délégation couvrent un large périmètre :

Les partenariats Tier-1 et Tier-2 dans la chaîne de sous-traitance

Le transfert de savoir-faire en ingénierie et en qualité-certification

La logistique séquencée adaptée à la production en série

L’intégration locale de composants pour répondre aux obligations du décret 22-384

Ainsi, les entreprises allemandes qui rejoignent cette délégation disposent d’une expérience et d’un savoir-faire établis dans ces domaines. Ce qui les place en position cohérente pour répondre aux besoins de l’industrie locale.

Des ressources énergétiques compétitives au cœur de l’attractivité du marché algérien

La crise énergétique mondiale pousse une partie de l’industrie manufacturière allemande à chercher de nouveaux ancrages à l’international. L’Algérie, riche en ressources énergétiques disponibles à des tarifs compétitifs, figure parmi les destinations qui retiennent l’attention des investisseurs. Le BMWE et le MEP soutiennent cette initiative. Confirmant que cette visite relève d’une stratégie de coopération économique structurée entre les deux pays.

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Par ailleurs, sur le terrain algérien, la dynamique de production avance. Fiat, via Stellantis Tafraoui, constitue à ce jour la marque ayant concrétisé ses engagements de production. D’autres constructeurs entrent prochainement en phase de démarrage. Renforçant ainsi le besoin de structurer rapidement un tissu de sous-traitants locaux.