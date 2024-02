Industrie automobile : l’usine FIAT d’Oran produira 6 modèles de véhicules

Les médias italiens révèlent que l’usine Fiat à Oran produira six modèles de voitures, dont la 500 hybride, la 500X, la Tipo, le Doblo, le Scudo et le Ducato.

L’ambassadeur algérien à Rome, Abdelkarim Touahria, discute de la stratégie de Stellantis en Algérie, et le gouvernement vise à créer des partenariats entre les entreprises algériennes et celles de Turin, notamment dans le secteur automobile.

L’unité de production d’Oran a débuté avec deux modèles : la Fiat 500 hybride et le Doblo commercial. L’ambassadeur encourage les fabricants de pièces automobiles à investir en Algérie, soulignant les opportunités prometteuses.

L’Union européenne a décidé d’interdire la vente de voitures à combustion interne à partir de 2035, offrant ainsi des opportunités significatives pour l’industrie automobile algérienne, en particulier pour Fiat. Cette transition vers l’électrique ouvre de nouvelles perspectives pour l’usine d’Oran.

L’ambassade d’Algérie à Rome annonce la visite de l’ambassadeur Touahria à Turin les 19 et 20 février 2024, dont l’objectif est de préparer la participation des hommes d’affaires algériens à une conférence internationale prévue à Oran en avril 2024.

De plus, l’ambassadeur Touahria a rencontré des représentants du secteur automobile italien, dont Giorgio Marsiaj, président de l’Union industrielle de Turin, et Luca San Lorenzo, directeur général de l’Association des PME de Turin. Mais aussi des visites dans des entreprises italiennes telles que DRAXMAIER, SIGIT et HEXAGON, leaders dans la production de composants automobiles et d’équipements connexes.

L’ouverture de l’usine Fiat à Oran témoigne de la coopération croissante entre l’Italie et l’Algérie dans le secteur automobile. Avec les nouvelles réglementations environnementales en Europe, l’Algérie se positionne comme une porte d’entrée stratégique vers le marché africain pour l’industrie automobile.

Fiat Algérie révolutionne l’achat de voitures avec sa nouvelle plateforme en ligne

En outre, Fiat Algérie a récemment lancé une plateforme d’achat en ligne révolutionnaire, la première du genre dans le pays. Cette initiative vise à simplifier le processus d’achat de véhicules et à offrir une expérience innovante aux clients.

De plus, la plateforme en ligne de Fiat Algérie offre aux clients une expérience d’achat simplifiée et innovante, qui peuvent désormais choisir, commander et payer leur voiture en ligne, tout en restant confortablement installés chez eux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la digitalisation en Algérie.

La plateforme permet aux clients de choisir parmi une gamme de 200 voitures Fiat disponibles à la vente en ligne chaque semaine. Ils peuvent également personnaliser leur commande en sélectionnant le modèle, la couleur et en fournissant leurs informations personnelles et documents d’identité. Le paiement est possible avec différentes méthodes, y compris les cartes bancaires internationales ou les virements bancaires.

Les clients ont la possibilité de suivre chaque étape de leur achat directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur. La livraison de leur voiture sera assurée par un concessionnaire Fiat désigné ou le concessionnaire le plus proche de leur domicile. Cette approche garantit un suivi personnalisé et une livraison rapide et efficace.