Industrie automobile : l’usine FIAT d’Oran officiellement inaugurée (Vidéo)

Aujourd’hui, le lundi 11 décembre 2023 marque un moment décisif dans l’histoire de l’Algérie et de Fiat. La célèbre entreprise inaugure sa nouvelle usine de fabrication automobile à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. Ont procédé à cette inauguration le Ministre de l’Industrie, Ali Aoun et le wali de la wilaya d’Oran, Said Sayoud.

Cet événement tant attendu est l’occasion d’accueillir une délégation importante d’officiels et de journalistes nationaux, venus assister au début de la production. Cerise sur le gâteau, Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis, sera également présent.

Située à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran, la nouvelle usine de Fiat est un projet d’envergure qui témoigne de l’importance de l’Algérie dans le secteur automobile. Cette usine ultramoderne est dotée des équipements les plus performants, garantissant ainsi une production de qualité. Sa localisation stratégique, à proximité du port d’Oran, facilite également l’exportation des véhicules vers d’autres pays.

L’inauguration de cette nouvelle usine Fiat est un événement très attendu en Algérie. En effet, il s’agit d’une étape cruciale dans le développement du secteur automobile du pays. La présence d’une délégation importante d’officiels et de journalistes nationaux témoigne de l’importance accordée à cet événement. Tous sont impatients d’assister au coup d’envoi de la production et de découvrir les premiers modèles qui sortiront de cette usine.

11 équipementiers pour accompagner l’ouverture de l’usine FIAT d’Oran

En outre, il est important de préciser qu’au moins 11 entreprises sous-traitantes accompagnent ce projet. Parmi lesquelles l’on peut citer Iris Tyres, Mediterranean Float Glass (MFG), une filiale de Cevital, SAREL industries (plastique), Tosyali Iron Steel Industry, Martur Algeria SPA (sièges), FABCOM Battery Manufacturing, ABG، FORMFLEKS ALGERIE.

