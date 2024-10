Industrie automobile : l’italien Iveco de retour en Algérie avec ces modèles

L’Algérie et l’Italie continuent de renforcer leur coopération industrielle avec un nouveau projet ambitieux dans le secteur automobile. Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu ce mardi 8 octobre 2024 à Alger une délégation du constructeur italien de véhicules, Iveco. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de fabrication de véhicules utilitaires moyens et lourds en Algérie.

La délégation, dirigée par Impelluso Carmelo, directeur régional d’Iveco pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et accompagnée de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Alberto Cutillo, a présenté les grandes lignes de ce projet.

Le groupe Iveco, en collaboration avec son partenaire algérien, prévoit la construction d’une usine à Bouira pour la fabrication de véhicules utilitaires.

Ce projet vise d’abord à répondre aux besoins du marché national avant de s’orienter vers l’exportation.

Des objectifs clairs : intégration locale et exportation

Lors de cette rencontre, le ministre Ali Aoun a salué les relations bilatérales solides entre les deux pays et a insisté sur l’importance de développer une industrie automobile nationale en mobilisant les sous-traitants algériens.

L’objectif est de renforcer l’intégration locale et d’augmenter le taux de pièces produites sur place.

Ce projet n’est pas seulement axé sur le marché algérien, mais aussi sur une ambition régionale, avec des plans pour exporter dans le futur.

Ali Aoun a mis en avant la nécessité pour les partenaires de respecter le cahier des charges en vigueur afin de recevoir les autorisations nécessaires et de lancer rapidement la production.

Le succès de ce projet repose aussi sur la mobilisation de sous-traitants algériens, qui joueront un rôle crucial dans l’industrialisation et la modernisation de la production locale de véhicules.

Ferrovial en charge de la réalisation

Pour rappel, La société publique Ferrovial est en charge de réaliser cette usine en partenariat avec le groupe algérien Ival-Industrie.

Ce projet représente une opportunité économique pour l’Algérie de diversifier son industrie et de réduire sa dépendance aux importations tout en renforçant ses capacités de production locale.

Avec ce partenariat, l’Algérie marque un nouveau pas vers la modernisation de son industrie automobile et le développement de son économie.