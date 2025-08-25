Industrie automobile : l’État donne le feu vert à l’importation de ces 6 produits clés

Le ministère du Commerce a annoncé un nouvel assouplissement des règles d’importation concernant six types de lubrifiants et huiles automobiles, jusque-là réservés exclusivement à la société publique Naftal. Une note adressée aux directions du commerce, datée du 25 août 2025 et signée par le secrétaire général du ministère, précise les nouvelles modalités d’application.

Ce document autorise désormais les industriels algériens à importer ces produits, à condition de les utiliser comme intrants dans leurs processus de production. Cette décision vient ainsi corriger une situation de blocage survenue depuis l’application, en juin dernier, d’instructions ministérielles qui confiaient à Naftal l’exclusivité de l’importation de plusieurs produits lubrifiants.

Commerce extérieur : les industriels autorisés à importer leurs lubrifiants

La note rappelle que ces restrictions avaient été établies par l’instruction n°1222 du 17 juin 2025 et par l’instruction n°1427 du 7 juillet 2025. Elles imposaient aux services de contrôle aux frontières d’interdire l’entrée des cargaisons de lubrifiants ne passant pas par Naftal.

Or, cette mesure s’est rapidement heurtée aux limites de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise publique, incapable de couvrir l’ensemble des besoins du marché industriel, tant en quantité qu’en spécificités techniques.

La note identifie clairement les produits concernés par cet assouplissement :

huiles de lubrification et de laminage pour la sidérurgie,

huiles isolantes pour transformateurs et équipements électriques,

préparations lubrifiantes destinées aux machines,

véhicules et avions,

fluides hydrauliques et liquides de freins pour véhicules.

Concrètement, le ministère du Commerce autorise désormais les opérateurs économiques actifs dans la production industrielle à importer ces lubrifiants pour un usage strictement professionnel. L’objectif est de leur permettre de maintenir la continuité de leurs activités et d’éviter les arrêts de production liés à une pénurie de matières premières.

Le ministère du Commerce desserre l’étau sur les importations

Autre précision importante : les cargaisons dont les factures d’importation avaient été enregistrées avant le 15 juillet 2025 – date d’entrée en vigueur de l’interdiction – pourront ainsi être introduites sur le territoire national sans blocage. Une mesure qui vise à sécuriser les transactions déjà engagées et à éviter des pertes financières aux importateurs.

Cette décision fait suite aux recommandations issues d’une réunion de coordination tenue le 14 août 2025. Les discussions avaient mis en évidence la nécessité d’un compromis permettant à la fois de préserver le rôle central de Naftal et de répondre aux besoins réels des industriels.

À travers ces ajustements, le ministère du Commerce cherche un équilibre : organiser le marché national en limitant les importations incontrôlées, tout en garantissant aux entreprises un accès régulier aux lubrifiants indispensables à leur production. Une orientation qui illustre ainsi la volonté des pouvoirs publics d’adopter une gestion plus pragmatique des approvisionnements stratégiques.