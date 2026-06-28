Industrie automobile : les premiers contours du partenariat algéro-allemand se dessinent

Les jalons d’une industrie automobile algéro-allemande se précisent. Six entreprises allemandes de premier plan, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, entament ce dimanche 28 juin une mission de prospection cruciale en Algérie.

Prévue jusqu’au 3 juillet 2026, cette visite s’inscrit dans une démarche stratégique visant à poser les bases de partenariats industriels à long terme, en parfaite adéquation conjointe avec la feuille de route du gouvernement algérien.

Une sélection rigoureuse axée sur l’intégration locale

Dans un entretien accordé au quotidien Echorouk, Oliver Blank, président de la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK Algérie), a révélé que les spécialités de ces entreprises ciblent précisément les besoins actuels de l’Algérie, notamment à travers les technologies de production, l’ingénierie, les composants et matériaux pour l’industrie automobile, la logistique industrielle, les services après-vente ainsi que l’outillage et les procédés de fabrication.

« Le choix de ces entreprises s’est fait sur mesure pour répondre aux priorités d’Alger, à savoir : augmenter le taux d’intégration locale et développer un réseau de sous-traitance nationale performant », a souligné Blank.

Au-delà du commerce : Le pari du transfert technologique

L’approche de Berlin rompt avec la simple logique commerciale de comptoir. Selon le président de l’AHK, l’intérêt des firmes allemandes ne se limite pas à la commercialisation de pièces de rechange, mais repose sur le transfert de savoir-faire, la mise à niveau des fournisseurs locaux et la modernisation des outils de production en Algérie.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du Programme allemand d’exploration des marchés (MEP) destiné aux PME, supervisé par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie, en coopération avec le cabinet enviacon international.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie-Allemagne : une nouvelle ère pour les énergies renouvelables avec « DigiEnR »

Le programme de la visite s’articulera d’abord autour de séances d’imprégnation dédiées au cadre réglementaire et économique du marché algérien.

S’ensuivra un cycle de conférences professionnelles où les entreprises allemandes exposeront leurs savoir-faire devant un parterre d’opérateurs algériens, avant de laisser place à des rencontres B2B individualisées et des sessions de networking pour sceller de futures alliances.

Un processus progressif vers des investissements durables

Interrogé sur les retombées immédiates de cette mission, Oliver Blank s’est montré pragmatique. Il a précisé que l’objectif à court terme est de bâtir une relation de confiance.

Les premières concrétisations se traduiront par des études de faisabilité et des échanges techniques, préludes indispensables à la signature d’accords de joint-venture.

🟢 A LIRE AUSSI : Automobile : l’identité des six entreprises allemandes attendues en Algérie enfin connue

« L’implantation industrielle est un processus graduel qui exige des fondations solides, bien au-delà des effets d’annonce immédiats », rappelle-t-il.

Énergies renouvelables, santé : Une coopération à spectre large

Si l’automobile constitue le fer de lance actuel de la coopération bilatérale, l’Allemagne lorgne déjà d’autres secteurs hautement stratégiques en Algérie.

Blank a ainsi évoqué l’intérêt croissant des investisseurs d’outre-Rhin pour l’hydrogène vert, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, l’économie circulaire, la santé ainsi que les technologies médicales.

Enfin, concernant une éventuelle accélération du calendrier politique par des visites d’État de haut niveau, le président de l’AHK a indiqué que la Chambre, de concert avec l’ambassade d’Allemagne à Alger, s’attelle à créer le climat économique propice, laissant le soin aux autorités des deux pays de sceller ce rapprochement diplomatique et industriel grandissant.