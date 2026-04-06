Industrie automobile : Le chinois Sokon s’implante à Batna

Le paysage industriel de la wilaya de Batna s’apprête à connaître une transformation majeure. Ce lundi, le wali de Batna, Riadh Benahmed, s’est rendu dans la commune de Zana El Beida pour inspecter le chantier de la future usine du constructeur automobile chinois Sokon. Ce projet d’envergure, dédié à la production de bus et de camions, marque une étape décisive dans la stratégie nationale de relance de l’industrie mécanique.

Avec une enveloppe financière s’élevant à 8,9 milliards de dinars, l’usine Sokon Algérie s’étend sur une superficie totale de 13,6 hectares. Les ambitions affichées par le constructeur sont à la hauteur de l’investissement.

En effet, ce projet industriel d’envergure s’appuie sur une infrastructure de pointe composée de trois lignes de production ultra-modernes, permettant d’atteindre une capacité de production annuelle de 60 000 véhicules, couvrant à la fois le segment des bus et celui des camions.

Usine Sokon à Batna : Un moteur de 1 600 emplois pour relancer l’économie à Batna

Le calendrier de réalisation, dont le déploiement est rigoureusement planifié sur une période de 15 mois, prévoit une montée en puissance progressive du site pour aboutir à une mise en service totale d’ici août 2026.

Toutefois, l’autorité locale souhaite accélérer le calendrier. Lors de sa visite, le wali a insisté sur la nécessité d’intensifier la cadence des travaux afin que la première ligne de production soit opérationnelle dès l’été prochain.

Au-delà de la prouesse technique, ce complexe industriel se veut un véritable poumon économique pour la région.

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Selon la fiche technique du projet, l’impact social sera immédiat dès l’ouverture : « L’usine devrait générer 450 emplois directs et plus de 1 200 emplois indirects, dynamisant ainsi durablement le bassin d’emploi de la wilaya. »

Le projet revient de loin. Longtemps freiné par des contraintes administratives et logistiques, le chantier a bénéficié d’une attention particulière des autorités de l’État. La wilaya de Batna a souligné que la concrétisation de ce pôle industriel a été rendue possible grâce à la levée de l’ensemble des obstacles et au raccordement effectif du site aux réseaux essentiels (énergie, eau, voirie).

Cette implantation s’inscrit dans la volonté gouvernementale de créer un climat d’investissement attractif et de réduire la dépendance aux importations de véhicules utilitaires et de transport en commun. À Zana El Beida, le futur de la mobilité « Made in Algeria » est déjà en marche.