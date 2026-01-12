Industrie automobile : lancement officiel des véhicules JAC « Made in Algeria »

Après sept années d’attente, le projet industriel d’Emin Auto devient une réalité. L’usine de Tamazoura a officiellement lancé l’assemblage de son premier modèle, le camion JAC 1040S, marquant une étape clé dans la relance de la filière automobile en Algérie.

En effet, Emin Auto, représentant exclusif du constructeur public chinois JAC Motors, a annoncé le lancement effectif de sa ligne de production de véhicules utilitaires. Situé dans la zone industrielle de Tamazoura, ce complexe, dont la genèse remonte à 2016, entre enfin dans sa phase opérationnelle après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires.

C’est le JAC 1040S, un camion polyvalent proposé en versions simple et double cabine, qui a l’honneur d’ouvrir le bal. Cette mise en production intervient seulement un mois après le retour de la marque sur le marché commercial avec une gamme élargie de 15 modèles.

S’étendant sur 33 hectares, l’usine de Tamazoura ne se contente pas d’un simple assemblage. Le site dispose de quatre lignes de production et intègre déjà une zone de douane pour l’homologation ainsi que des unités de contrôle qualité.

Après 7 ans d’attente, la production des véhicules JAC démarre à Aïn Témouchent

À terme, l’ambition est de passer au mode CKD (Complete Knock Down). Des ateliers dédiés à l’emboutissage, à la soudure et à la peinture sont déjà programmés, ainsi qu’une unité de fabrication de superstructures pour les véhicules spécialisés. Pour garantir la fiabilité des produits, une équipe d’ingénieurs chinois supervise le transfert de compétences auprès des équipes locales.

« Les premiers véhicules assemblés ont subi une batterie de tests rigoureux. L’usine est aujourd’hui prête à répondre spécifiquement aux besoins des professionnels algériens », a affirmé le directeur de production du site.

Les chiffres annoncés par la direction d’Emin Auto témoignent de l’envergure du projet :

Capacité annuelle : 100 000 unités (toutes catégories confondues).

Cadence visée : 8 000 véhicules par mois.

Intégration locale : 10% dès la première année, avec un objectif de 30% sous quatre ans.

Exportation : Près de 30% de la production sera destinée aux marchés africains, positionnant l’Algérie comme un hub régional pour la marque chinoise.

Sur le plan social, le projet est une bouffée d’oxygène pour la région. Employant actuellement 500 collaborateurs, l’usine devrait générer à terme 1 500 emplois directs et 2 000 emplois indirects, favorisant l’émergence d’un tissu de sous-traitance locale.

Côté distribution, le réseau s’étoffe. Le directeur technique a annoncé l’extension prochaine du réseau de distribution, passant de 27 à 50 agents agréés sur l’ensemble du territoire national pour garantir un service après-vente (SAV) de proximité et une disponibilité immédiate de la pièce de rechange d’origine.

Pour Nihat Yavuz Sahsuvaroglu, Directeur Général d’Emin Auto, ce projet est l’aboutissement d’un engagement de plus de 26 ans en Algérie : « Nous nous inscrivons pleinement dans la stratégie nationale visant à bâtir une industrie automobile solide et pérenne », a-t-il conclu.