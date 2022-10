Industrie automobile : l’Algérie signe un accord avec FIAT

Le dossier de l’automobile semble connaître un nouveau tournant en Algérie, après des années de stagnation. Après l’annonce de dimanche, ou le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune donne le feu-vert aux particuliers de pouvoir importer des voitures de moins de 3 ans. Les annonces continuent cette fois-ci dans l’industrie automobile.

En effet, Selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, le ministre a annoncé aujourd’hui, jeudi 13 octobre 2022, que l’Algérie a signé une convention-cadre, avec le groupe italien « FIAT », et ce pour l’installation d’une usine automobile en Algérie. De plus, le ministre de l’Industrie a précisé, à cet égard, que l’usine concerne les voitures de tourisme et utilitaires, et que cette usine se trouvera au niveau de Tafraoui dans la wilaya d’Oran.

Ce dernier a précisé que c’est au sein le siège de son ministère qu’un accord sera signé entre le secteur de l’industrie et le constructeur italien FIAT affilié au groupe Stellantis. Pour la mise en place d’un projet de montage de véhicules de tourisme et utilitaires légers dans la wilaya Oran. Et cela après d’intenses consultations ont eu lieu ces derniers jours entre les deux parties.

Dans le même contexte, le ministre de l’Industrie a considéré la signature de cet accord comme une concrétisation des relations distinguées entre l’Algérie et l’Italie.

Le DG du Stellantis réagit à cet accord

De son côté, le directeur général du groupe Stellantis, Carlos Tavares a déclaré que « C’est un acte fondateur de notre relation stratégique ici en Algérie. Créé en janvier 2021, le groupe Stellantis est le troisième groupe automobile mondial ».

En précisant que pour son groupe « la mission est très claire : avec la marque FIAT, nous allons apporter à la société algérienne ce que nous avons de meilleur pour offrir une mobilité qui soit sûre, propre et abordable. Nous apporterons les modèles, les plateformes et les technologies ».

Pour conclure le DG du groupe Stellantis a déclaré : « Nous avons compris l’intérêt du pays nous allons rapidement converger vers une intégration locale la plus élevée possible ».