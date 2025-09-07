Industrie automobile : l’Algérie mobilise 2 500 experts, dont 500 de la diaspora

Un appel à manifestation d’intérêt lancé pour la création d’un Conseil national d’experts dans l’industrie automobile a reçu 2 500 candidatures, dont 500 émanant de la diaspora algérienne. L’annonce a été faite samedi par le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, lors d’une cérémonie en l’honneur de la communauté algérienne à l’étranger, participant à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

« Dans le cadre de mes fonctions au ministère de l’Industrie, nous avons lancé en août dernier cet appel pour mettre en place un Conseil d’experts seniors dans la construction de véhicules et la fabrication de pièces de rechange, » a déclaré Ghrieb. « Nous avons recensé près de 2 500 candidatures, dont 500 de la diaspora. »

Ce nouveau Conseil aura pour mission de « tracer et de proposer la feuille de route et la stratégie de l’État algérien » en matière de production automobile. Ghrieb a précisé qu’un premier travail préparatoire a déjà été mené en collaboration avec des institutions étatiques, des opérateurs économiques et des constructeurs désireux d’implanter une véritable industrie en Algérie.

Cette démarche a abouti à l’élaboration d’un « référentiel national de l’intégration », composé de sept éléments clés. Ce document inclut les grandes lignes directrices, une cartographie nationale des compétences et des ressources, ainsi que les normes d’homologation exigées par les constructeurs.

Ghrieb a souligné l’importance de la recherche et du développement des compétences humaines, qu’il a qualifié de partie « soft » de ce processus d’intégration. Dans ce contexte, il a insisté sur le rôle central de la diaspora algérienne. « Nous avons eu une première vague de candidatures, mais je relance, à travers vous, un deuxième appel pour toute compétence algérienne, » a-t-il affirmé.

L’industrie automobile est un projet pilote qui servira de modèle pour d’autres secteurs stratégiques comme la téléphonie et l’électroménager. L’objectif est de réduire la dépendance aux importations et de concentrer les efforts sur des métiers à forte valeur ajoutée, qui coûtent actuellement le plus de devises au pays.

Un réseau national d’appropriation et de transfert technologique sera également mis en place, et le Premier ministre par intérim a réitéré son appel à la diaspora pour qu’elle y adhère pleinement.