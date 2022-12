Industrie automobile : Fiat-Algérie s’engage dans la formation

Le ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le Groupe STELLANTIS-FIAT ont signé, le mardi 13 décembre, à Alger, un accord de partenariat en vue d’établir des programmes de formation aux métiers de l’industrie automobile.

Dans son communiqué sur sa page Facebook officielle, le ministère a indiqué que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie qu’adopte le secteur de la formation professionnelle pour se mettre au diapason des transformations économiques qui s’opèrent en Algérie. Stratégie qui consiste à mettre à la disposition des entreprises une main-d’œuvre qualifiée, au niveau des standards modernes, notamment dans le domaine de l’industrie automobile.

L’accord porte sur la mise sur pied de programmes de formation dans l’industrie automobile qui comprennent la professionnalisation des apprenants au travers de stages pratiques organisés au niveau des usines de Fiat Algérie et encadrés par des experts dans le domaine. Ces programmes seront assurés au niveau du Centre de formation professionnelle, Saad Mohamed, d’Es-Senia, à Oran.

Ce partenariat, estime le ministère, est à même de fournir à l’Algérie les compétences nécessaires pour maîtriser le domaine pointu de l’industrie automobile, d’élargir la portée de ce secteur à travers le pays et d’atteindre les objectifs de l’État en matière de création d’activités économiques alternatives qui s’appuient sur la technologie.

Partenariat avec Stellantis-Fiat Algérie : quels bénéfices pour les futurs stagiaires ?

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a expliqué que l’accord entre son département et le groupe STELLANTIS-FIAT vise « la création de filières de formation professionnelle aux métiers de l’industrie automobile au profit des formateurs, des stagiaires et des apprentis ». Formations que ponctueront des stages pratiques, « notamment dans la maintenance. Outre la formation de techniciens dans plusieurs spécialités de ce domaine », a précisé le ministre.

Y. Merabi a affirmé que le partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les établissements de l’enseignement professionnel et les entreprises afin de permettre à la formation de répondre aux exigences du marché de travail.

« La signature de cet accord vient concrétiser l’ouverture du secteur de la formation professionnelle sur l’environnement extérieur… en appui à la politique nationale de l’emploi et pour contribuer à la relance de l’économie nationale », a expliqué le ministre Merabi.

Enfin, le ministre a souligné que ce partenariat avec Fiat-Algérie permettra de : définir les nouveaux besoins ; œuvrer à élaborer et à actualiser les programmes de formation ; développer la formation par l’apprentissage ; introduire de nouvelles spécialités dans les programmes de formation dans le domaine de l’industrie automobile.