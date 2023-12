Industrie automobile : entrée du FNI dans le capital de l’usine FIAT Algérie

Le Fonds national d’investissement (FNI) a récemment officialisé son engagement financier auprès de PCPA (Stellantis-Fiat) à partir du 12 décembre 2023, selon l’annonce faite ce lundi par le Fonds.

En effet, le FNI a partagé sur LinkedIn que son intervention vise à contribuer au développement de l’industrie automobile en Algérie, sans fournir des détails supplémentaires.

Cette démarche stratégique du Fonds s’inscrit dans le contexte de l’inauguration, le 11 décembre dernier, de l’usine de montage de véhicules de la marque italienne Fiat, appartenant au groupe Stellantis. Cette installation est située dans la zone industrielle de Tafraoui, relevant de la wilaya d’Oran.

Il convient de noter que le FNI possède déjà une participation significative, à hauteur de 17%, dans l’usine Renault Algérie Production (RAP), localisée à Oued Tlélat, dans la wilaya d’Oran. Actuellement, cette usine est malheureusement à l’arrêt.

Stellantis El-Djazaïr pour rappel est la filiale algérienne du groupe international Stellantis, jumelage entre les PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel) et FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Lancia, Maserati, Ram).

Stellantis El-Djazaïr, le premier à avoir lancé l’importation et la commercialisation de Fiat, a également inauguré récemment l’usine Fiat à Tafraoui dans la wilaya d’Oran.

Un portefeuille diversifié : le FNI dans les télécommunications

Outre son engagement dans le secteur automobile, le FNI se positionne également en tant qu’actionnaire majoritaire de l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy. Cette acquisition stratégique s’est concrétisée en 2022 lorsque le FNI a acquis la totalité des actions du groupe Veon au sein de l’opérateur mobile. Le montant de cette transaction s’élevait à environ 682 millions de dollars.

Le Fonds national d’investissement consolide ainsi sa présence dans des secteurs stratégiques de l’économie algérienne. Cette implication dans l’industrie automobile et les télécommunications témoigne de la volonté du FNI de jouer un rôle actif dans le développement économique du pays.

A LIRE AUSSI : L’usine FIAT d’Oran produira 50.000 véhicules d’ici fin 2024 1.200 emplois d’ici 2026

Alors que le FNI étend ses investissements, les perspectives futures pour le secteur automobile et les télécommunications en Algérie semblent prometteuses. Ces démarches contribueront non seulement à stimuler l’économie locale mais également à créer des opportunités d’emploi et à renforcer la compétitivité de l’Algérie sur la scène internationale.