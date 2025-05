Industrie automobile en Algérie : Le ministre de l’Industrie rassure les citoyens

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, s’est exprimé avec assurance sur l’avenir de l’industrie automobile en Algérie. Lors d’une déclaration publique, il a tenu à rassurer les citoyens en affirmant que le dossier est traité « en silence, mais de manière experte et scientifique ». Loin des effets d’annonce, le gouvernement dit privilégier une approche rigoureuse pour garantir une relance durable et crédible du secteur.

Le ministre a souligné que le travail se fait de manière continue, avec une implication personnelle et quotidienne : « J’y pense 24/24 », a-t-il confié, ajoutant que « ce n’est pas un dossier sur lequel on dort ». Il a affirmé que l’État dispose d’une stratégie claire et structurée pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de production, de prix et de qualité. L’objectif principal est d’atteindre un taux d’intégration élevé, capable de satisfaire les citoyens et de créer une vraie valeur ajoutée locale.

Un tournant attendu : réunion stratégique et taux d’intégration en ligne de mire

Dans cette perspective, une réunion décisive se tiendra ce samedi 17 mai, rassemblant les différents acteurs de la filière : fabricants de pièces détachées, industriels du montage automobile, mais aussi des représentants de la Défense nationale. Lors de cette rencontre, le gouvernement prévoit d'adopter officiellement le tableau de calcul du taux d'intégration. Ce document clé permettra de fixer les règles et les indicateurs de performance pour mesurer l'implication locale dans le processus de fabrication automobile.

Le ministre a insisté sur le fait que cette étape marque une rupture avec les anciennes pratiques, qualifiées de superficielles, comme « le gonflage de pneus ». Désormais, l’objectif est de bâtir une industrie automobile réelle, structurée et autonome.

Sifi Ghrieb a conclu en appelant les citoyens à faire preuve de patience, tout en leur promettant des résultats tangibles : « Nous allons rendre le peuple heureux, que ce soit au niveau du prix ou de la qualité. » Cette déclaration ouvre la voie à un espoir renouvelé pour un secteur clé de l’économie nationale.