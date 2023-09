Industrie automobile en Algérie : JAC produira 100.000 véhicules par an

L’industrie automobile en Algérie franchit une nouvelle étape importante avec le projet de fabrication de véhicules de tourisme et utilitaires de la marque « JAC » dans la wilaya de Tlemcen. Cette initiative est en constante évolution et promet d’avoir un impact significatif sur le secteur.

En effet, le projet de fabrication automobile de « JAC » à Tlemcen est en train de prendre forme, avec des avancées considérables. Il prévoit l’installation des équipements nécessaires pour produire des véhicules avec un taux d’intégration locale dépassant largement les 30 %.

Les représentants de la société « Emin Auto » ont souligné que la capacité totale de l’usine est estimée à 100 000 véhicules par an, une fois que l’usine atteindra sa pleine capacité opérationnelle. De plus, 40 % de cette production sera destinée à l’exportation, ce qui constitue une excellente nouvelle pour l’économie nationale.

Enfin, en ce qui concerne le plan d’importation de véhicules de la marque « JAC » pour l’année 2023-2024, une partie de ces véhicules sera commercialisée avant la fin de l’année en cours. Cela se produira après l’achèvement de toutes les procédures liées à l’importation.

Rencontre avec le Ministre de l’Industrie

En outre, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu aujourd’hui, mercredi, une délégation de la société chinoise « JAC » et de « Emin Auto », dirigée par Gao Wenzhen, directeur général de la région Afrique et Moyen-Orient de « JAC ». Il était également accompagné de Sahsouvarglou Nihat, directeur général de la société « Emin Auto », le concessionnaire agréé de la marque chinoise « JAC » en Algérie.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi du dossier de l’importation et de la fabrication de véhicules de la marque « JAC » en Algérie. Elle a permis d’évaluer les progrès du projet de fabrication de véhicules de tourisme et utilitaires de la marque « JAC » à Ain Temouchent, dans le cadre d’un partenariat entre le groupe chinois « JAC » et « Emin Auto ».

Pour conclure, le ministre a réaffirmé son engagement à soutenir en permanence les projets de fabrication automobile. Il a appelé les représentants de la marque « JAC » à respecter tous leurs engagements et à accélérer le processus d’importation et de fabrication de véhicules pour répondre à la demande des citoyens, contribuant ainsi au développement économique et industriel du pays.